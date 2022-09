Uciekał kradzionym autem, próbował potrącić policjanta. W czasie pościgu padły strzały, 26-latek zatrzymany

Obywatel Białorusi zabrał 26-latka "na stopa". Ten zagroził mu nożem, kazał kierowcy wysiąść i ukradł mu auto. Później, podczas policyjnego pościgu, próbował potrącić funkcjonariusza. Policjanci oddali kilka strzałów w kierunku samochodu. 26-latek został zatrzymany po kilku godzinach. Okazało się, że był już poszukiwany do sprawy kradzieży z włamaniem.

Próba potrącenia policjanta i strzały

- Po godzinie 4.00 jeden z patroli policyjnych zauważył ukradziony pojazd na ulicy Droga Zielona. Funkcjonariusze, włączając w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe, zajechali sprawcy drogę i kazali mu wysiąść z pojazdu. Mężczyzna nie dostosował się do poleceń, gwałtownie ruszył samochodem w kierunku policjanta, chcąc go potracić. Funkcjonariusz, aby uniknąć potrącenia, odskoczył na bok, a sprawca zaczął uciekać - opisała Ciska.

W aucie była też kobieta, 26-latek zatrzymany

Niedaleko skradzionego samochodu, na al. Grunwaldzkiej, funkcjonariusze zauważyli kobietę, którą wylegitymowali. Okazało się - jak poinformowała Ciska - że podróżowała ona ze sprawcą i była ranna w nogę. Trafiła do szpitala, gdzie jest pilnowana przez policjantów. Jej życiu nic nie zagraża. Funkcjonariusze ustalają, czy obrażenia kobiety mogły mieć związek z policyjną akcją.

26-latka udało się zatrzymać po godzinie 6.00 na terenie Letnicy w Gdańsku. - Po sprawdzeniu jego danych okazało się, że jest poszukiwany przez policjantów do sprawy kradzieży z włamaniem - dodała policjantka.

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara pozbawiania wolności na czas nie krótszy niż 3 lata, za niezatrzymanie się do kontroli grozi do 5 lat więzienia, a za czynną napaść na funkcjonariusza grozi nawet do 10 lat więzienia.