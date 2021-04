"Syn opowiedział o niewłaściwych zachowaniach tego pana na obozie". Zapadł wyrok

Marek W. został skazany na cztery lata więzienia za "doprowadzenie małoletniego poniżej 15. roku życia do poddania się innej czynności seksualnej". Do czynów miało dochodzić w lipcu i sierpniu 2018 roku, a oskarżenie 57-letniego mężczyzny możliwe było dzięki prowokacji.

Dodatkowo przez 10 lat ma zakaz kontaktowania się i zbliżania się do pokrzywdzonego na mniej niż 100 metrów. Musi mu również zapłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia.

Markowi W. groziło do 12 lat więzienia. Odpowiadał z wolnej stopy. Wyrok nie jest prawomocny.

Poznał go na obozie sportowym

W. został zatrzymany 9 sierpnia 2018 roku na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku w trakcie spotkania z 14-letnim wówczas chłopakiem. Ofiara miała na sobie sprzęt do nagrywania i zarejestrowała całą sytuację. Kilka dni później mężczyzna usłyszał zarzuty.

- Prokurator zarzucił mężczyźnie popełnienie trzech przestępstw o charakterze seksualnym wobec małoletniego pokrzywdzonego, który nie ukończył 15 lat – przekazała nam Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Jak dodaje, dwa czyny dotyczą "doprowadzenia chłopca do poddania się innej czynności seksualnej". - Pierwszy miał miejsce w lipcu 2018 roku w Olecku, w trakcie pobytu chłopca na obozie sportowym. Drugi czyn miał miejsce w sierpniu 2018 roku w Gdańsku. Trzeci z zarzuconych czynów dotyczy prezentowania małoletniemu w lipcu 2018 roku treści pornograficznych - mówi Wawryniuk. Mężczyzna nie przyznał się do winy.

Matka poszkodowanego 14-latka w rozmowie z reporterem TVN24 w sierpniu 2018 roku opowiedziała, jak doszło do zatrzymania Marka W. - Mój syn miesiąc temu wyjechał na obóz sportowy do Olecka, gdzie poznał pana Marka, który przedstawiał się jako psycholog dziecięcy - mówi kobieta. To tam W. miał molestować 14-latka.