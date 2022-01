Czersk. Do filii ośrodka w Gostyninie trafią pierwsi pacjenci

Do filii Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, która powstała w Czersku (Pomorskie), w poniedziałek trafią dwaj pierwsi pacjenci. Placówka powstała, by odciążyć przeludniony ośrodek w Gostyninie, dokąd kierowani są ci sprawcy najpoważniejszych przestępstw, którzy odbyli karę więzienia, ale powinni być nadal izolowani. Władze miasta i mieszkańcy sprzeciwiają się lokalizacji placówki w centrum Czerska.

Ryszard Wardeński, dyrektor Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD) w Gostyninie przekazał, że w poniedziałek (24 stycznia) do ośrodka w Czersku trafią dwaj pierwsi pacjenci. Zostaną oni przeniesieni z Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim, gdzie przebywali ze względu na przeludnienie ośrodka w Gostyninie. Do końca stycznia planowane jest przeniesienie około 12 osób, a docelowo - 20. Może to się jednak zmienić, ponieważ Ministerstwo Zdrowia przekazało, że pacjenci będą przyjmowani "sukcesywnie i stosownie do możliwości strukturalnych ośrodka".