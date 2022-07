Zadzwonił i powiedział, że jej syn miał wypadek. 78-latka dała mu 100 tysięcy złotych, szuka go policja

Do 78-letniej mieszkanki Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie) zadzwonił mężczyzna, który twierdził, że syn kobiety miał wypadek i potrzebne są pieniądze na jego operację i leczenie. Następnie pojawił się w mieszkaniu 78-latki, podał się za pracownika szpitala i odebrał od niej 100 tysięcy złotych. Policja publikuje wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z przestępstwem. I apeluje do wszystkich, którzy go rozpoznają.