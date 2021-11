"Z ostrym narzędziem" rzucił się na strażnika granicznego, napastnika powstrzymał pies Jager

- Jager podjął trop i doprowadził do opustoszałego budynku. W środku znajdował się mężczyzna, który na widok patrolu Straży Granicznej próbował uciec. Funkcjonariusz wezwał go do zachowania zgodnego z prawem i uprzedził, że jego pies zaatakuje w momencie ucieczki. 34-latek słysząc to, rzucił się na funkcjonariusza z ostrym narzędziem. Wówczas pies tropiący obezwładnił napastnika - przekazała Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.