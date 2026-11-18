Polska Nowy trop w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka? Odnaleziono ślady biologiczne Michał Fuja Oprac. Sebastian Zakrzewski Zespół autorów |

Duda: Chodziński usłyszy zarzuty w sprawie Zondacrypto Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak potwierdziła w rozmowie z reporterem "Superwizjera" Michałem Fują, że w czasie przeszukania w bazie transportowej w Piekarach Śląskich należącej do braci Mariana W., ps. Maniek, zabezpieczono ślady biologiczne. Prokuratorka poinformowała nas, że zostały przesłane do badania.

"Na terenie bazy odkryliśmy ludzkie ślady biologiczne. Są obecnie badane, ale wszystko wskazuje na to, że tylko tyle zostało z Suszka" - podał z kolei, powołując się na źródło w prokuraturze, Onet. Anna Adamiak nie potwierdziła tej informacji.

Jak podkreśliła rzeczniczka, nie ma jeszcze wyników ekspertyzy, w związku z tym prokuratura nie może potwierdzić, że są to ślady Suszka lub innej osoby.

Sylwester Suszek z Marianem W. Źródło zdjęcia: Materiały prywatne S. Suszek

Założyciel giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto, był ostatnio widziany 10 marca 2022 roku w Czeladzi na terenie bazy paliwowej, która należy do "Mańka". Pojechał tam na spotkanie biznesowe. Po południu jego telefon zalogował się do sieci po raz ostatni.

Marian W. jest głównym podejrzanym o uprowadzenie Suszka. Śledczy badają również wątek przejmowania przez "Mańka" majątku Suszka oraz kontroli nad należącymi do niego firmami. Od 2021 roku szefem Zondy (później Zondacrypto) jest Przemysław Kral. Nie wiadomo, gdzie obaj obecnie przebywają. Kral ma współpracować z prokuraturą.

Na początku sierpnia połączono śledztwo toczące się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, dotyczące zaginięcia Suszka, z postępowaniem w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto. Sprawę prowadzi specjalnie powołany zespół prokuratorów w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

OGLĄDAJ: Co się stało z Sylwestrem Suszkiem, królem kryptowalut? Zobacz cały materiał