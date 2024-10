"Rosja ma zamiar wciągnąć innych w ten konflikt, żeby Chiny musiały w końcu jakoś zareagować"

To jest przeniesienie tego konfliktu na zupełnie inny poziom - powiedział w "Tak jest" Jędrzej Winiecki z "Polityki", komentując wysłanie przez Koreę Północną żołnierzy do Rosji, gdzie obecnie się szkolą. Według doniesień, wojskowi mieliby zostać wysłani na front w Ukrainie. Pułkownik rezerwy Maciej Matysiak stwierdził zaś, że "nie byłoby takiego działania Korei Północnej bez zgody, a na pewno bez wiedzy Chin".

Jak mówił Winiecki, "to jest przeniesienie tego konfliktu na zupełnie inny poziom". - Ponieważ Władimir Putin, jak rozpoczynał pełnoskalową inwazję, to chciał ten konflikt wyizolować. To miała być wewnętrzna sprawa właściwie tylko Rosji, nawet nie konflikt międzynarodowy. Natomiast teraz do Rosji trafili żołnierze, już właściwie niemalże oficjalnie, Korei Północnej. W związku z tym kolejne państwo dołącza do tego konfliktu - ocenił.