Pożar kamienicy w Zielonej Górze

W kamienicy w Zielonej Górze wybuchł pożar. Według informacji podawanych przez służby, poszkodowana została jedna osoba, która trafiła do szpitala. Pozostałym mieszkańcom nic się nie stało, ale nie będą mogli wrócić na razie do budynku. Chociaż ogień został opanowany, na miejscu w poniedziałkowy wieczór wciąż pracowały zastępy straży pożarnej dogaszające ogień.

W poniedziałek w Zielonej Górze (woj. lubuskie) doszło do pożaru na poddaszu trzypiętrowej kamienicy - poinformował po godz. 20 starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Jak dodał, ogień został opanowany, ale akcja dogaszania potrwa jeszcze kilka godzin.

Jedna osoba poszkodowana

Kaniak przekazał, że jedna osoba została poszkodowana i przewieziona do szpitala w Nowej Soli.

W kamienicy przebywało także osiem innych osób, którym nic się nie stało. Nie wrócą dziś do domu, ale urząd miasta ma znaleźć im lokale zastępcze. To, czy lub kiedy będzie możliwy powrót mieszkańców do budynku, określi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.