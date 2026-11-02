Polska Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Korwin-Piotrowska o kworum Kuba Koprzywa |

Gordziewicz: zakiełkował taki pomysł, żeby kworum liczyć od dwunastu sędziów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która w piątek została uznana za osobę kierującą pracami Trybunału, zwołała na wtorek Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ma się ono zająć przyjęciem planu wydatków i dochodów TK oraz - jak zapowiedziała Korwin-Piotrowska w niedzielę wieczorem w TVN24 - losowaniem składów sędziów potrzebnych do postępowania dyscyplinarnego wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

W poniedziałek Korwin-Piotrowska poinformowała, że Zgromadzenie Ogólne odbędzie się prawdopodobnie we wtorek o godzinie 15.30.

Jakie scenariusze przed Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów TK?

Reporterka "Czarno na białym" Marta Gordziewicz pytana była w TVN24, czego spodziewa się po tym Zgromadzeniu. - Jestem bardzo ciekawa tego, co się wydarzy, bo do dzisiaj tych scenariuszy było kilka - mówiła.

- Wiadomo było, że to Zgromadzenie Ogólne to musi być 10 sędziów, a zatem do tych sędziów nowo wybranych musieliby dołączyć przynajmniej dwaj sędziowie, którzy zostali wybrani przez Zjednoczoną Prawicę - tłumaczyła.

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Reporterka "Czarno na białym" powiedziała, że przez kilkanaście ostatnich tygodni pojawiały się informacje, że "są sędziowie ci wybrani przez PiS, którzy nie stoją murem za Bogdanem Święczkowskim, a zatem gotowi byli przystąpić do nowych sędziów po to, aby zrobić ten krok dalej". - Ale w ostatnim czasie pojawiły się, mamy liczne oświadczenia, które wskazywałyby na to, że jednak z tych starych sędziów Trybunału Konstytucyjnego być może nikt nie będzie chciał wziąć udziału w tym Zgromadzeniu Ogólnym - dodała.

Wobec tego - jak mówiła Gordziewicz - pojawia się scenariusz, według którego "Bogdan Święczkowski i sędzia Sochański są czasowo odsunięci od pełnienia obowiązków, a zatem ich się nie liczy w tej piętnastce sędziów". - Dodatkowo mamy sędziego dublera, to jest sędzia Jarosław Wyrembak. Zatem odpada nam trzech sędziów, zostaje dwunastu - opisywała.

Czy będzie kworum podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK

- Gdzieś tam zakiełkował taki pomysł mówiący o tym, że jeśli odliczymy Bogdana Święczkowskiego, sędziego Sochańskiego, dublera sędziego Wyrembaka, to mamy dwunastu i te dwie trzecie liczymy od dwunastu - powiedziała Gordziewicz. Jak dodała, "to jest ośmioro sędziów, ośmioro sędziów to ci, którzy właśnie są nowo wybranymi sędziami do Trybunału Konstytucyjnego".

- Rozmawiałam o tym z prawnikami, oni się łapią za głowę i mówią, że to byłoby bardzo wątpliwe - zaznaczyła reporterka "Czarno na białym".

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Anna Korwin-Piotrowska o Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK

O Zgromadzenie Ogólne pytana była w poniedziałek w radiowej Trójce Korwin-Piotrowska. Na pytanie, czy jest przekonana, że we wtorek uda się zebrać kworum oraz czy w związku z zawieszeniem w czynnościach prezesa Święczkowskiego i wiceprezesa Sochańskiego oraz statusem Wyrembaka, kworum zostanie obniżone z dziesięciu sędziów do ośmiu, Korwin-Piotrowska odparła, że "czy będzie kworum, okaże się na Zgromadzeniu".

Anna Korwin-Piotrowska Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

- Przepis mówi jasno, musi być 2/3 z ogólnej liczby sędziów. (...) Liczba sędziów wynosi 15, ona jest zawsze stała. Żeby się zmieniła, musiałaby się zmienić konstytucja - podkreśliła sędzia kierująca TK.

Dopytywana, czy sytuacja trójki wspomnianych sędziów obniża kworum, odpowiedziała, że "o tym zadecyduje Zgromadzenie Ogólne, które zbierze się we wtorek". - Ja sama nie przesądzę tej kwestii, ja jako zastępująca prezesa tylko przewodniczę obradom - podkreśliła Korwin-Piotrowska.

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