Zbigniew Ziobro o zmianach w wymiarze sprawiedliwości: jestem po rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim

Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, poinformował, że jest już "po rozmowach" z wicepremierem, prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim na temat kolejnych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Dodał, że obaj są blisko ustalenia decyzji, które uznają za "właściwe do przeprowadzenia".

O kwestię zmian zaprowadzanych w sądownictwie przez obóz władzy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro był pytany na antenie Poranka Rozgłośni Katolickich Siódma9. Podkreślił, że przekonuje prezesa Prawa i Sprawiedliwości, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego do "zdecydowanej reformy" kończącej "strajk włoski" niektórych sędziów, którzy jego zdaniem "nie pracują, tylko zajmują się polityką".

Ziobro: ostatnie kwestie zostały jeszcze do omówienia

- Jestem już po rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim. Co do szczegółów - ostatnie kwestie zostały jeszcze do omówienia i mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli te reformy przedstawić - poinformował minister sprawiedliwości.