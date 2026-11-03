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Zbigniew Kapiński zwołał Zgromadzenie Ogólne SN. 28 sędziów nie weźmie udziału

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Sąd Najwyższy Warszawa
Zbigniew Kapiński zwołał Zgromadzenie Ogólne SN
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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28 sędziów Sądu Najwyższego oświadczyło, że nie weźmie udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego, zwołanym przez Zbigniewa Kapińskiego. Zgromadzenie ma zająć stanowisko w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

Na wtorek na godzinę 14 pierwszy prezes SN Zbigniew Kapiński zwołał nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, by - jak poinformowano - omówić "zagrożenia dla porządku konstytucyjnego RP" i podjąć uchwały w tej sprawie. Zgromadzenie ma zająć stanowisko wobec sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. 

28 sędziów SN nie weźmie udziału

13 sędziów Izb Cywilnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz 15 sędziów Izby Karnej SN oświadczyło, że nie weźmie udziału w posiedzeniu - wynika z oświadczeń, do których dotarła Katarzyna Gozdawa-Litwińska, dziennikarka TVN24.

Pod oświadczeniami podpisali się: Grzegorz Misiurek, Karol Weitz, Dariusz Dończyk, Paweł Grzegorczyk, Władysław Pawlak, Monika Koba, Marta Romańska, Dariusz Zawistowski, Roman Trzaskowski, Piotr Prusinowski, Dawid Miąsik, Bohdan Bieniek, Jolanta Frańczak, Jarosław Matras, Kazimierz Klugiewicz, Waldemar Płóciennik, Jerzy Grubba, Tomasz Artymiuk, Włodzimierz Wróbel, Andrzej Stępka, Jacek Błaszczyk, Paweł Wiliński, Barbara Skoczkowska, Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Dariusz Świecki, Michał Laskowski, Eugeniusz Wildowicz i Marek Pietruszyński. 

Sędziowie Ci zostali powołani do SN przed 2018 rokiem i tym samym przed zmianami w funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa. Na mocy wprowadzonych wtedy przez PiS przepisów, sędziowską część KRS zaczął wybierać Sejm, a nie - jak do 2018 roku - sędziowskie zgromadzenia. 

Sędziowie uzasadniają decyzję

Sędziowie oświadczyli, że jednym z powodów, dla których nie wezmą udziału w posiedzeniu jest to, że mieliby pojawić się na nim neosędziowie - powołani do SN przez KRS, ukształtowaną na podstawie ustawy z 2017 roku.  

"Zgromadzenie przeprowadzone z udziałem tych osób nie będzie stanowiło Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego" - czytamy w oświadczeniu. Sędziowie podkreślają przy tym, że Zgromadzenie zostało zwołane przez "osobę powołaną na urząd Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego" z naruszeniem konstytucji i ustawy. Kapiński zasiada w SN od 2022 roku, tym samym jego status jako sędziego również jest kwestionowany. 

Według sędziów termin Zgromadzenia Ogólnego został wyznaczonym z naruszeniem prawa.  

O terminie i porządku posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zawiadamia sędziów Sądu Najwyższego najpóźniej 7 dni przed dniem posiedzenia, z uwzględnieniem art. 13 § 4 zdanie czwarte i art. 13a § 2.
art. 17 § 2a ustawy o SN z 2017 roku.

Kapiński zarządzenie zwołujące nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN wydał w sobotę wieczorem. Ocenił, że "nadzwyczajny charakter" zaistniałych okoliczności i wynikająca z nich konieczność "niezwłocznego" rozpatrzenia sprawy "nie pozwalają" na zachowanie terminu zawiadomienia o zwołanym posiedzeniu.

W ocenie sędziów nie jest też możliwe uzyskanie w trakcie wtorkowego posiedzenia wymaganego ustawą kworum. 

Oświadczenie sędziów Izb Cywilnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego
Oświadczenie sędziów Izb Cywilnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego
Źródło zdjęcia: TVN24
Oświadczenie sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego
Oświadczenie sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego

Sędziowie o "relacjach" I prezesa SN z prezydentem

"Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej, którego działanie powinno być wolne od nacisków władzy politycznej, a o jego funkcjonowaniu powinni rozstrzygać sędziowie Trybunału podlegający wyłącznie Konstytucji" - napisali sędziowie. 

"Relacje urzędu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z organami władzy wykonawczej, w tym z Prezydentem RP, powinny ograniczać się do sytuacji ściśle określonych w ustawach" - zwracają uwagę. 

Jak dodano, zwołane na wtorek zebranie, "traktujemy jako próbę legitymizacji naruszenia powyższych zasad". 

W piątek, 30 października, wieczorem, po tym, gdy prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy w związku z wydarzeniami dotyczącymi TK, pierwszy prezes SN został zaproszony na rozmowę do Pałacu Prezydenckiego. Następnie prezydent i prezes Kapiński pojechali do siedziby Trybunału.

Sędzia SN "nocnych eskapadach" Kapińskiego do Trybunału

Do zwołanego przez Kapińskiego posiedzenia odniósł się sędzia SN Włodzimierz Wróbel, który także podpisał się pod wtorkowym oświadczeniem.

"Pan sędzia Zbigniew Kapiński postanowił zaangażować cały Sąd Najwyższy w sprawę swoich nocnych eskapad wraz z politykami do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Nie będziemy w tym brać udziału" - napisał we wtorek na Facebooku. "Zwołane na dzisiaj zebranie sędziów Sądu Najwyższego nie jest Zgromadzeniem Ogólnym, bo zaproszono na nie także osoby nieprawnione do udziału w takim Zgromadzeniu" - podkreślił.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Sąd NajwyższyTrybunał Konstytucyjny
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