"Przerażające jest to, do jakiego punktu chcą nas doprowadzić politycy"

W niedzielę w TVN24 odbył się program "Zawód: dziennikarz. Debata". Uczestnicy rozmawiali między innymi o roli dziennikarza, jego misji i o tym, po co jest on potrzebny społeczeństwu. Gośćmi byli sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i była Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Ewa Łętowska oraz dziennikarze Janusz Schwertner z Onet.pl, Joanna Solska z "Polityki" i Justyna Kopińska związana z "Gazetą Wyborczą" i magazynem "Vogue".

"Czwarta władza w tej chwili jest bardzo poważnie zagrożona".

Zdaniem profesor Łętowskiej, "czwarta władza (…) w tej chwili jest bardzo poważnie zagrożona". - Każdy podział władz opiera się o konkurencję, więc jeśli mamy sytuację taką, w której pierwsza i druga władza, to władze polityczne wyrywają sobie znaczenie prawa z trzecią władzą, z sądami, to przecież (...) ta walka o władzę przenosi się również na płaszczyznę media - władza polityczna - wyjaśniała.

- To, co państwa spotyka, nie jest niczym dziwnym - zwróciła się do dziennikarzy. - To jest kwestia tego, że właśnie istnieje rząd dusz, który ma czwarta władza w pewnej mierze - powiedziała.

"To jest nasz psi obowiązek"

Jak mówiła Solska, "przez całe 30 lat żadna władza nie kwestionowała czwartej władzy". - Przyjmowała to, że mamy prawo patrzeć jej na ręce, mamy prawo ją kontrolować i to jest nasz psi obowiązek - zauważyła.

- Od czasu pierwszego rządu PiS wiemy, że jego celem było stworzenie ciągu technologicznego, czyli podporządkowanie sobie prokuratury, sądownictwa i jednym z ogniw tego ciągu technologicznego mają być w ich mniemaniu media - kontynuowała. - Oni nie widzą mediów jako czwartej władzy, jako instytucji kontrolnej wobec władzy. Oni widzą media jako coś podporządkowanego władzy. Tak, jak stało się z prokuraturą i tak, jak próbują robić z sądami - dodała publicystka "Polityki".

Kopińska: ludzie czują, że mogą być sprawczy

Justyna Kopińska mówiła, że "zajmowała się zawsze zupełnie inną działką w mediach". - Nigdy nie robiłam spraw politycznych - wyjaśniała. Moim marzeniem w dzieciństwie było być policjantką, więc ja rozpracowuję różne sprawy, staram się mieć na daną sprawę dużo czasu - wyjaśniała.

Przyznała, że ma "dużo reakcji po reportażach", które pisze. - Jeżeli opisuję jakąś zbrodnię albo przemoc w szpitalach w Polsce, to piszą do mnie pielęgniarki, salowi, że od teraz będą reagować na przemoc. Czują, że mogą być sprawczy - wskazała.

Zgodziła się przy tym z uwagą prowadzącej program Katarzyny Kolendy-Zaleskiej, że "dziennikarze otwierają oczy swoimi tekstami".

"To nie są jeszcze przerażające czasy dla mediów w Polsce"

Zdaniem Schwertnera "to nie są jeszcze przerażające czasy dla mediów w Polsce, ale przerażające jest z pewnością to, do jakiego punktu chcą nas politycy doprowadzić".

- Dzisiaj politycy patrzą z zazdrością na Węgry. (…) Gdy włącza się pierwszy kanał, wszyscy chwalą (premiera Węgier, Viktora - red.) Orbana, kiedy przełącza się na drugi - dzieje się to samo. To może być co najwyżej dyskusja, czy jest świetny, czy jest fantastyczny. To jest dyskusja, która toczy się dzisiaj na Węgrzech - wskazywał.

Ocenił także, że obecnie "są świetne czasy dla reportażu, to są świetne czasy dla dziennikarstwa śledczego". - W takich trudnych czasach warto przekonywać ludzi, po co dziennikarstwo jest - mówił. Jego zdaniem "dziennikarz to zawód od spraw beznadziejnych". - Jesteśmy po to, żeby odrobinę zmieniać świat na lepsze - ocenił gość TVN24

