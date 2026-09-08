Polska Zawiadomienie w sprawie Julii Przyłębskiej. Waldemar Żurek: to jest kryminał Kamila Grenczyn |

Żurek o zawiadomieniu w sprawie Przyłębskiej. "To jest bardzo poważna sprawa" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Helsińska Fundacja Praw Człowieka poinformowała w tym tygodniu o skierowaniu do prokuratora generalnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłą prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską. Podano, że chodzi między innymi o ponad 170 przypadków manipulowania składem orzekającym w celu "osiągnięcia określonych korzyści przez samą prezes TK oraz podmioty trzecie".

Waldemar Żurek potwierdził w "Kropce nad i" w TVN24, że zawiadomienie HFPC już wpłynęło i je widział. - Nadałem mu bieg i myślę, że to jest bardzo poważna sprawa. Myśmy o tym mówili publicznie, nawet takim paradoksem jest, że jeden z tak zwanych sędziów dublerów mówił: - Jak dostałem sprawę i pokazałem swój pogląd, zmieniało się referenta - wspomniał, nie podając nazwiska.

- To jest kryminał i tutaj prokuratura naprawdę będzie bardzo poważnie podchodzić do tego śledztwa - powiedział Żurek. Podziękował też fundacji za złożenie zawiadomienia.

Przesłuchanie Pełczyńskiej-Nałęcz. "Nic bardziej mylnego"

Żurek był też pytany o sprawę ministry funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Przekazała ona, że w poniedziałek przez 3,5 godziny była przesłuchiwana jako świadek w prokuraturze, a "wszystkie (dosłownie wszystkie) pytania dotyczyły tylko niej i jej rodziny". "A czego dotyczy sprawa? Rzekomego zwrotu 770 zł VAT z czasów mojego ambasadorowania w Moskwie" - poinformowała.

- Te sugestie jakby szły w kierunku tego, że to jest jakaś rozgrywka wewnątrz koalicji. Nic bardziej mylnego, to jest kłamstwo. Wiedziałbym o tym, gdyby coś takiego się działo i nigdy bym do tego nie dopuścił - skomentował szef MS.

Jak przyznał, ma świadomość, że "sprawa została wszczęta w czasach pana [Bogdana - red.] Święczkowskiego". - Mamy wiele takich śledztw, które czasem ludzie Ziobry w prokuraturze odgrzewają, podgrzewają i w różnych trudnych momentach wybija nam to, więc ja będę rzeczywiście badał tę sprawę - zapowiedział.