Zastąpią tych, którzy trafili do europarlamentu. Z czym idą do Sejmu?

Dwa miesiące temu zdobyły mandaty radnych. "Mam okazję zrobić jeszcze coś większego"

24-letnia Aleksandra Kot, dotychczas miejska radna w Krakowie, stanie się najmłodszą polską parlamentarzystką. - Mam takie poczucie, że jeśli mam okazję zrobić jeszcze coś większego, być może również dla Krakowa i dla wyborców - i też kandydowałam w wyborach parlamentarnych i ci wyborcy, którzy postawili przy moim nazwisku krzyżyk, też liczyli się z tym, że w tym parlamencie mogę skończyć - to z jednej strony jest mi szkoda, bo rzeczywiście to był bardzo trudny czas w moim życiu, ale mam poczucie, że ja też Krakowa i mieszkańców, wyborców nie porzucam - powiedziała, pytana o fakt, że mandat radnej zdobyła zaledwie dwa miesiące temu.

Kot: młodzi czują się niedoreprezentowani

Aleksandra Kot chciałaby "odmłodzić Sejm". - Na pewno chciałabym, żeby młode pokolenie, które obserwuje politykę, widziało rzeczywiście, że w tym parlamencie, ale też w innych organach, w radzie miasta, w sejmikach zasiadają osoby podobne do nich. Myślę, że to jest czynnik, który wpływa pozytywnie na aktywność społeczną i polityczną - powiedziała.

- Jeśli widzimy, że ktoś w tym parlamencie na przykład podejmuje się problemów bliskich młodym ludziom, to to zachęca do tego, by się angażować bardziej w politykę, by głosować, a z tą frekwencją mamy trochę problem, bo rzeczywiście z wyborów na wybory coraz mniej młodych osób głosuje, być może właśnie czują się oni trochę niedoreprezentowani - dodała.