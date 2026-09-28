Polska Zarzuty dla byłego szefa CBA Robert Zieliński |

Zawiadomienie w sprawie byłego szefa CBA Andrzeja Stróżnego (materiał z maja 2024 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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Andrzej Stróżny nie został doprowadzony do prokuratury. Stawił się dziś na wezwanie wraz ze swoim obrońcą po tym, jak otrzymał pisemne wezwanie. Po kilkugodzinnym przesłuchaniu usłyszał zarzuty karne. - Czynności odbywały się w kancelarii tajnej. Były szef CBA usłyszał zarzut z artykułu 231 paragraf 2 Kodeksu karnego - przekazał nam rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

Przywołany artykuł mówi o nadużyciu uprawnień przez funkcjonariusza. W przypadku paragrafu 2 przewiduje on wyższą odpowiedzialność karną - do dziesięciu lat - gdyż czyn miał zostać popełniony "w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej".

Chodzi o dwa mieszkania służbowe, z których miał korzystać w celach prywatnych.

Sam Stróżny przekazał dziennikarzowi tvn24.pl, że pracuje nad oświadczeniem, w którym odniesie się do prokuratorskich zarzutów. Z naszych informacji wynika, że Stróżny złożył obszerne wyjaśnienia i nie przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Prokuratura, potwierdzając nasze ustalenia, opublikowała komunikat na platformie X.

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ogłoszono dziś byłemu Szefowi CBA zarzuty z art. 231 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w związku z wykorzystywaniem w latach 2020-2023 do celów innych niż służbowe dwóch lokali konspiracyjnych CBA. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia… — Prokuratura Okręgowa w Warszawie (@Prok_Okreg_Wawa) September 28, 2026 Rozwiń

Z policji do CBA

Stróżny to doświadczony funkcjonariusz, który mundurową karierę rozpoczął w policji, kontynuował ją następnie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i w finale zawodowej ścieżki objął fotel szefa CBA. Ten ostatni awans był efektem wstrząsu w służbie antykorupcyjnej, do którego doszło na przełomie 2019 i 2020 roku. Do swoich przełożonych zgłosiła się wtedy pracownica rachunkowości - zatrudniona od pierwszego dnia funkcjonowania służby - wyznając, że już od kilku lat podbiera z sejfu gotówkę, w sumie niemal dziesięć milionów złotych.

Afera, która wybuchła, spowodowała, że szansę na drugą kadencję w roli szefa CBA stracił Ernest Bejda, były prawnik Prawa i Sprawiedliwości i bliski współpracownik Mariusza Kamińskiego.

- Dyskusje o następcy między ówczesnym premierem Mateuszem Morawieckim a Mariuszem Kamińskim skończyły się postawieniem na Andrzeja Stróżnego. Był wtedy szefem śląskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i miał renomę fachowca. Dodatkowo znał się osobiście z premierem, gdyż ten startował z Katowic, walcząc o swój mandat poselski - mówi nam jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Gdy Stróżny pojawił się w Warszawie, logistycy kupili mieszkanie - za kwotę 1,2 miliona złotych - w którym jako szef zamieszkał. Gdy po ostatnich parlamentarnych wyborach odwołano Stróżnego, jego krótkotrwała następczyni - Agnieszka Gurdak-Kwiatkowska - uznała, że kupno mieszkania mogło łamać prawo, a służbę narazić na straty finansowe. Chodzi o fakt, że zakup lokalu sfinansowano z funduszu operacyjnego.

- Fakt, że w lokalu operacyjnym zamieszkał znany z mediów szef CBA, spowodował, że lokal został zdekonspirowany, jest już nieprzydatny dla służby - mówi nam jeden z warszawskich prokuratorów.

Z treści zawiadomienia, po którym prokuratura zainicjowała postępowanie, wynikało, że były szef CBA miał korzystać w celach prywatnych w sumie z dwóch lokali służbowych na terenie Warszawy.

Śledztwo w sprawie Stróżnego

Śledztwo wszczęto w 2024 roku w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Od tamtej pory raz zmienił się prowadzący je prokurator. Z oficjalnej odpowiedzi, którą przesłał nam rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba, wynika, że przed sformułowaniem zarzutów wobec Stróżnego przesłuchano 40 funkcjonariuszy CBA.

Sprawa jest gorąco dyskutowana w środowisku służb specjalnych. - Stróżny nie zabrał tego mieszkania ze sobą, pozostało ono w CBA - mówi jeden z funkcjonariuszy.