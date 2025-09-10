Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zamknięta granica z Białorusią. Rozporządzenie opublikowane

Samochodowe przejście graniczne z Białorusią w Terespolu
Sikorski o zamknięciu granic z Białorusią: to sugestia do Łukaszenki, że miarka się przebrała
Źródło: TVN24
Według opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Polska od 12 września całkowicie zawiesi ruch graniczny z Białorusią. We wtorek ten ruch zapowiedział premier Donald Tusk.

Od 12 września do odwołania całkowicie zawieszony zostanie ruch graniczny z Białorusią - wynika z rozporządzenia MSWiA opublikowanego w środę w Dzienniku Ustaw.

CZYTAJ RÓWNIEŻ – Wojskowe ćwiczenia na Białorusi. Tomczyk: nikomu nie radziłbym lekceważyć

Resort wyjaśnił w środę w komunikacie, że zawieszenie ruchu granicznego obowiązuje w obu kierunkach - wyjazdu z Polski na Białoruś i wjazdu do naszego kraju. Dotyczy zarówno transportu samochodowego, jak i pociągów towarowych.

Kierowcy samochodów osobowych nie przekroczą granicy na przejściu drogowym Terespol-Brześć, natomiast kierowcy pojazdów ciężarowych przejścia drogowego Kukuryki-Kozłowiczy. Zostaną zamknięte trzy kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz, Terespol-Brześć.

"Agresywne manewry". Zamykamy granicę z Białorusią
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Agresywne manewry". Zamykamy granicę z Białorusią

Ruch graniczny zostanie przywrócony po zakończeniu manewrów wojskowych

W uzasadnieniu MSWiA podkreśliło, że "całkowite zawieszenie ruchu granicznego na przejściach granicznych będzie stanowić jasny sygnał o polskiej gotowości do podjęcia radykalnych działań w przypadku pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa na granicy".

Resort wyjaśnił, że ze względu na ryzyko przedłużenia manewrów wojskowych "Zapad-2025" zawieszenie ruchu granicznego zostanie odwołane dopiero po ich zakończeniu.

Samochodowe przejście graniczne z Białorusią w Terespolu
Samochodowe przejście graniczne z Białorusią w Terespolu
Źródło: tvn24

"Zawieszenie ruchu granicznego z Białorusią pozwoli jednocześnie na wykorzystanie sił Straży Granicznej w większym stopniu do monitorowania granicy pod kątem nielegalnej migracji, co przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa RP w kontekście możliwych prób nielegalnego przekraczania granicy przez osoby mogące potencjalnie stwarzać zagrożenie, np. z uwagi na związki z organizacjami o charakterze terrorystycznym, czy zaangażowanie w działalność sabotażową na terytorium Polski" - dodał resort.

Białoruś przeprowadzi manewry

W manewrach "Zapad-2025", które mają się odbyć od 12 do 16 września, oficjalnie ma wziąć udział 13 tys. żołnierzy. Inspektor generalny niemieckiej Bundeswehry Carsten Breuer powiedział w ubiegły poniedziałek, że w ćwiczeniach weźmie udział 13 tys. ludzi na Białorusi i 30 tys. w Rosji.

Mniejsze szacunki podawali przedstawiciele władz litewskich - do 30 tys. wojskowych białoruskich i rosyjskich. Breuer stwierdził, że nie ma oznak, by pod przykrywką ćwiczeń "Zapad-2025" przygotowywany był atak na terytorium NATO, ale zapowiedział, że siły niemieckie, jak i NATO, zachowają czujność.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Udostępnij:
TAGI:
BiałoruśMSWiAPrzejścia graniczne
Czytaj także:
Charlie Kirk
Zamach na znanego stronnika Trumpa. Charlie Kirk nie żyje
Świat
Emmanuel Macron i Donald Trump w Waszyngtonie
"Fantastyczna rozmowa" Macrona z Trumpem. Między innymi o Polsce
Świat
Magnus von Horn pokieruje pracami jury Konkursu Głównego 50 FPFF w Gdyni
Zbliża się święto polskiego kina. To oni zdecydują o zwycięzcach
Kultura i styl
imageTitle
Donczić czarował, ale to za mało. Niemcy zagrają o finał
EUROSPORT
Prezydent Polski Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu
O czym Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Informacje "Faktów" TVN
Polska
Defilada podczas Święta Wojska Polskiego
Pierwszy żołnierz RP wraca do słów sprzed roku. "Wcale nie mam satysfakcji"
Polska
imageTitle
Ochrona na poziomie szczytu NATO. Czwartkowy etap Vuelty skrócony
EUROSPORT
Deszcz, intensywne opady, ulewy, noc
Groźnie w części kraju. IMGW ostrzega
METEO
Premier Donald Tusk podczas spotkania z mediami, po wizycie w zakładzie produkcyjnym morskich wież wiatrowych Baltic Towers, 23 czerwca
Skradziony samochód Tusków odnaleziony
Polska
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Utrudnienia na pierwszej linii metra. Sześć stacji wyłączonych z ruchu
WARSZAWA
Wyłudził dwa miliony VAT (zdjęcie ilustracyjne)
Państwowy dług publiczny w górę. Bilionowe braki
BIZNES
AdobeStock_176984252
Drzewa gubią liście wcześniej niż zwykle. "To efekt zmian klimatu"
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
Dlaczego akurat teraz? Szef MON: korelacja jest ewidentna
Polska
Julia Szeremeta
Była na deskach, ma medal mistrzostw świata. Nerwy w walce Szeremety
EUROSPORT
Służby w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń w woj. lubelskim
Drony nad Polską. Ostatni dzwonek, by popracować nad komunikacją
Sebastian Klauziński
Wiesław Kukuła
Generał Kukuła: Białorusini nas uprzedzili. To było pomocne
Polska
FPF
"Ten dzień jest przełomem". Siemoniak: koniec złudzeń co do Putina
Polska
imageTitle
Gwiazdor z NBA wpadł w furię, okładał ścianę pięściami
EUROSPORT
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Obrazy bez maniery i blagi. Wystawa wybitnej malarki
WARSZAWA
Joe Wilson
"Czas na negocjacje się skończył". Kongresmen: to był akt wojny
Polska
Popularność e-papierosów rośnie
Nowy produkt na rynku e-papierosów. Jest reakcja ministerstwa
BIZNES
Karol Nawrocki, Donald Tusk
Zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Polska
Cezary Tomczyk
Wojskowe ćwiczenia na Białorusi. Tomczyk: nikomu nie radziłbym tego lekceważyć
Polska
Dron znaleziony na polu w Sobótce (woj. świętokrzyskie)
Służby znajdują coraz więcej dronów. Najnowsze dane
Lublin
Zalana ulica
Deszczowy front przemierzy kraj. Pogoda na jutro
METEO
System Of A Down
System Of A Down przyjedzie do Polski
Kultura i styl
imageTitle
Piłkarskie jaja. "Natura dyktuje reguły gry", boisko zamknięte na miesiąc
EUROSPORT
Spadający obiekt w powiecie garwolińskim
"Pierwsza myśl, że to wybuch wojny". Nagrania ze spadającymi obiektami
Lublin
Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi, generał dywizji Paweł Murawiejko
FAŁSZ"Prowokacja Ukrainy, Tuska i UE", by "wpłynąć na Trumpa". Dezinformacja po ataku
Michał Istel
sikorski-orban-
Sikorski ściął się z Orbanem. "Nie, Viktorze..."
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica