Bus zderzył się z samochodem osobowym. Jeden z kierowców nie żyje, 10 osób zostało rannych

Do wypadku doszło przed godziną 16 na drodze krajowej numer 94 na wysokości miejscowości Zagórze. Zderzyły się bus i samochód osobowy. Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce poinformował, że w wypadku zginęła jedna osoba. To kierowca samochodu osobowego. Rannych jest 10 osób, to pasażerowie busa jadącego od strony Bochni w kierunku Krakowa. Łącznie podróżowało nim 15 osób.