Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

USA zapowiadają działania wobec cudzoziemców po śmierci Kirka. Matecki chętny, by przekazać "listę osób"

Dariusz Matecki
Kamera monitoringu uchwyciła zabójcę Charliego Kirka
Źródło: Reuters
Departament Stanu USA zapowiedział podjęcie działań wobec cudzoziemców, którzy w internecie chwalili, racjonalizowali lub bagatelizowali morderstwo Charliego Kirka, stronnika Donalda Trumpa. Po tym poseł PiS Dariusz Matecki, oznaczając we wpisie na X szefa amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, zadeklarował, że "przekażę listę osób - polskich celebrytów i influencerów".

Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau przekazał w czwartek, że zostaną podjęte działania przeciwko cudzoziemcom "chwalącym, racjonalizującym lub bagatelizującym" zabójstwo konserwatywnego działacza Charliego Kirka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump o zabójcy Kirka: chyba go mamy

Trump o zabójcy Kirka: chyba go mamy

Świat
Kanadyjczyk fałszywie wskazany w sieci jako zabójca Charliego Kirka. Był "w szoku"

Kanadyjczyk fałszywie wskazany w sieci jako zabójca Charliego Kirka. Był "w szoku"

Świat

Landau nie sprecyzował, na czym miałoby polegać takie działanie, ale napisał w serwisie X, że "obcokrajowcy, którzy gloryfikują przemoc i nienawiść, nie są mile widzianymi gośćmi w naszym kraju".

Matecki: przekażę listę osób

Tymczasem Eric Daugherty, asystent dyrektora ds. informacji w portalu Florida's Voice, napisał na X, że Departament Stanu "zakaże wjazdu do kraju każdemu cudzoziemcowi, który świętował w internecie zabójstwo Charliego Kirka".

Na jego wpis zareagował poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki. "Przekażę listę osób - polskich celebrytów i influencerów - które w jakikolwiek sposób wyraziły poparcie dla tego politycznego morderstwa, dla lewicowego terroryzmu, dla ideologicznie motywowanego zabójstwa Charliego Kirka" - napisał w komentarzu, w którym oznaczył profil sekretarza stanu Marco Rubio.

Charlie Kirk - znany prawicowy aktywista, zwolennik ruchu MAGA i amerykańskiego przywódcy Donald Trumpa - został w środę śmiertelnie postrzelony podczas wystąpienia na Uniwersytecie Utah Valley.

Co zapowiedział zastępca Departamentu Stanu USA

W czwartek zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau napisał na X: "W świetle wczorajszego, makabrycznego zamachu na czołową postać polityczną, pragnę podkreślić, że obcokrajowcy gloryfikujący przemoc i nienawiść nie są mile widzianymi gośćmi w naszym kraju".

"Z oburzeniem obserwuję w mediach społecznościowych komentarze chwalące, racjonalizujące lub bagatelizujące to wydarzenie. Nakazałem naszym urzędnikom konsularnym podjęcie odpowiednich działań. Proszę, zgłaszajcie mi takie komentarze obcokrajowców, aby Departament Stanu mógł chronić naród amerykański" - dodał.

W reakcji na ten wpis niektórzy użytkownicy udostępnili w komentarzach zrzuty ekranu kont i postów, choć - jak podkreśla Reuters - nie było jasne, czy oznaczone przez nich konta należały do ​​posiadaczy wiz amerykańskich.

Przedstawiciel Departamentu Stanu odpowiedział na niektóre z tych odpowiedzi, informując, że poleci urzędnikom konsularnym monitorowanie komentarzy pod postem.

Rzecznik Departamentu Stanu pytany później o wpis Landau oznajmił, że "administracja uważa, iż Stany Zjednoczone nie powinny przyznawać wiz osobom, których obecność w naszym kraju nie jest zgodna z interesami bezpieczeństwa narodowego USA".

Nie odpowiedział jednak na pytania, czy zidentyfikowano kogokolwiek, komu cofnięto wizę, ani jak urzędnicy konsularni weryfikują osoby oznaczone w odpowiedzi na post Landaua.

Według "The Guardian", oświadczenie Landau "wpisuje się w szerszy kontekst agresywnych represji wobec wolności słowa i odmiennych poglądów w USA pod rządami drugiej administracji Trumpa". Agencja Reutera zauważa zaś, że administracja Trumpa podjęła zdecydowane kroki w celu ograniczenia imigracji - między innymi zaostrzając kontrolę profili w mediach społecznościowych, cofając tysiące wiz studenckich i podejmując próbę skrócenia okresów ważności innych wiz.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/akw

Źródło: tvn24.pl, Reuters, The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
USADariusz MateckiPrawo i Sprawiedliwość
Czytaj także:
Problemy mieszkańców gminy Brudzeń Duży z dostępem do wody (zdj. ilustracyjne)
Część mieszkańców bez dostępu do wody. Przez enterokoki
WARSZAWA
Do incydentu doszło w urzędzie miasta przy placu Wszystkich Świętych
Drażniąca substancja rozpylona w urzędzie miasta
Kraków
imageTitle
Mistrzowie świata zagrają o złoto na Starym Kontynencie
Najnowsze
Rada Bezpieczeństwa ONZ (27.11.2024)
Co wydarzy się w dziś w ONZ? Takie posiedzenie "po raz pierwszy w historii"
Polska
imageTitle
Polka powalczy o złoto mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Hat-trick Philipsena w Vuelta a Espana. Liderzy czają się przed finałem
EUROSPORT
Uwolnieni białoruscy więźniowie na spotkaniu ze Swiatłaną Cichanouską
Uwolnieni więźniowie o tym, co przeżyli. "Świat nie rozumie, jaka jest skala okrucieństwa"
Świat
stacja paliw, paliwo, tankowanie
Notowania ropy i ceny paliw w Polsce. Co czeka kierowców w najbliższych dniach
BIZNES
"Ludzie, mieszkam na tej wsi". Nie mieszka. Tak trolle Kremla uderzają w panią Alicję i pana Tomasza
"Ludzie, mieszkam na tej wsi". Nie mieszka. Trolle Kremla uderzają w ofiary
Jan Kunert, Gabriela Sieczkowska
Burza, piorun, wyładowanie atmosferyczne, chmury
Gdzie jest burza? Zjawiska przemieszczają się na wschód
METEO
Granica Polski i Białorusi, Straż Graniczna
Został zatrzymany, jest podejrzany o ataki na polskich żołnierzy na granicy
WARSZAWA
Silny wiatr w Wielkiej Brytanii
Ulewy i wichury na Wyspach. Alarmy dla milionów mieszkańców
METEO
Wypadek z udziałem motocyklisty na A2
Wypadek na A2. Lądował śmigłowiec LPR
WARSZAWA
Alexus Grynkewich, Mark Rutte
Sekretarz generalny NATO zapowiedział wzmocnienie Sojuszu na wschodniej flance
Świat
imageTitle
Lewandowski walczy o miejsce w składzie Barcelony. Czy zagra z Valencią?
EUROSPORT
Służba więzienna
Więzień "oddalił się od miejsca zatrudnienia". Policja: namierzony i zatrzymany
Lubuskie
Pete Hegseth na szczycie NATO w Hadze
Szef MON rozmawiał z szefem Pentagonu
Polska
Charlie Kirk
Człowiek, bez którego nie zrozumiecie współczesnej Ameryki
Michał Sznajder
WOT
Wojsko szuka drona w Wesołej
WARSZAWA
Narodowy Bank Polski poinformował, że w trzecim kwartale ubiegłego roku ubyło w Polsce 316 bankomatów, to spadek o 1,4 proc.
Utrudnienia w wielu bankach w kraju. "Problemy z transakcjami"
BIZNES
Niemieckie myśliwce Eurofighter
Niemcy rozszerzyły misję na polskim niebie
Świat
imageTitle
Tak dobrze nie było od dawna. Mnóstwo wyróżnień dla polskich klubów
EUROSPORT
Był pijany
Nie powinien, ale wsiadł za kierownicę. Pijany wjechał w bele kiszonki
Lublin
Awantura o skutery śnieżne w Zakopanem. Właściciel wypożyczalni zaatakował rolnika nożem
Awantura górali zakończona atakiem nożem. Będzie zarzut dla drugiej osoby
Kraków
Patryk M.
"Wielki Bu" zatrzymany
Robert Zieliński
Lądek-Zdrój po powodzi (17.09.2024)
Mija rok od powodzi. Walka ze skutkami żywiołu wciąż trwa
Wrocław
Teren Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski w Poznaniu
Korupcja w firmie z miliardowymi zamówieniami od państwa. Są zarzuty
Poznań
Kamera monitoringu uchwyciła zabójcę Charliego Kirka
Trump o zabójcy Kirka: chyba go mamy
Świat
imageTitle
Mistrzostwa świata siatkarzy rozpoczęte. Gospodarze dostali tęgie lanie
EUROSPORT
deszcz, ulewa
Tu będzie intensywnie padać. Możliwe alarmy drugiego stopnia
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica