Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Wybory w Krakowie 2026. Jak głosowali Krakowianie? Pięć interaktywnych grafik

Sebastian Zakrzewski
Sebastian Zakrzewski
Wybory prezydenta Krakowa 2026. Zobacz interaktywne grafiki i wykresy
Wybory prezydenta Krakowa 2026. Zobacz interaktywne grafiki i wykresy
Źródło zdj. gł.: TVN24+
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Łukasz Gibała wygrywa wybory na prezydenta Krakowa. A jak poradziła sobie Monika Piątkowska? Na kogo swoje poparcie z pierwszej tury przełożyli lewicowi wyborcy? W jakiej grupie wiekowej doszło do największej mobilizacji? Prezentujemy pięć interaktywnych grafik przygotowanych na podstawie pogłębionych danych sondażowych. Artykuł dostępny w subskrypcji

Prezentowane poniżej dane i grafiki opierają się na sondażowych wynikach. Ankieterzy pracowni Ipsos pytali mieszkańców Krakowa nie tylko o to, na kogo zagłosowali w drugiej turze niedzielnych wyborów na prezydenta miasta, ale i o bardziej szczegółowe informacje.

Pozostało 84% artykułu
Interaktywne grafiki w tekście pokazują:
Komu Łukasz Gibała zawdzięcza zwycięstwo?
W której grupie wyborców Monika Piątkowska pokonała swojego rywala?
Jak głosowali mieszkańcy Krakowa, którzy uczestniczyli w referendum?
Udostępnij:
Tagi:
KrakówŁukasz GibałaWyboryKoalicja ObywatelskaPolskie Stronnictwo LudowePrawo i SprawiedliwośćRazemPartia RazemKonfederacjaNowa Lewica
Czytaj także:
Atak w Bydgoszczy
Ruszył z nożem na policjantów. Został postrzelony i zmarł w szpitalu
Kujawsko-Pomorskie
Łukasz Gibała
Zaskakujący efekt wygranej Gibały. Asystentka jego rywalki zostanie radną
WYBORY W KRAKOWIE
Łukasz Gibała
Triumfalne komentarze polityków PiS-u po zwycięstwie Gibały
WYBORY W KRAKOWIE
shutterstock_2137895843
Są już oficjalne wyniki z Krakowa
WYBORY W KRAKOWIE
Monika Piątkowska
"Słyszałem, że jest rozpatrywany taki scenariusz". Co dalej z Piątkowską?
RELACJA
Monika Piątkowska podczas "debaty" na Rynku Głównym w Krakowie
Schetyna: porażka jest porażką
WYBORY W KRAKOWIE
Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej
Atak nożownika w szpitalu. Ranny pielęgniarz
Kielce
Jacek Majchrowski
Były prezydent Krakowa obawia się "katastrofy"
WYBORY W KRAKOWIE
Łukasz Gibała
Wygrał w każdej grupie wiekowej. Ogromna przewaga wśród młodych
WYBORY W KRAKOWIE
Wejście do komisji wyborczych w czasie wyborów prezydenta Krakowa w 2026 r.
Kto dał Gibale zwycięstwo? Sprawdzamy
Sebastian Zakrzewski
Łukasz Gibała i Monika Piątkowska
PILNEKraków zdecydował. Są wyniki late poll
WYBORY W KRAKOWIE
Łukasz Gibała, Adrianna Siudy
Ile kosztowało zwycięstwo? Gibała odpowiada
WYBORY W KRAKOWIE
Łukasz Gibała
Pierwszy komentarz Łukasza Gibały
WYBORY W KRAKOWIE
Monika Piątkowska
Piątkowska zwróciła się do Gibały. "Mówię ci bardzo twardo"
WYBORY W KRAKOWIE
imageTitle
Piękne gole napastników Legii. Na wagę zwycięstwa w klasyku
EUROSPORT
imageTitle
Zaskakujący lider Bundesligi
EUROSPORT
Noc deszcz
IMGW ostrzega. Tu nocą może być niebezpiecznie
METEO
MIŃSK MAZOWIECKI ZAMKNIĘTE SZKOŁY PATROLE POLICJI
Policjanci powrócą do szkół. "Duży sprawdzian dla wszystkich"
Fakty po Faktach
imageTitle
Kolejny ważny piłkarz Jagiellonii kontuzjowany
EUROSPORT
Łukasz Gibała
Do czterech razy sztuka. Kim jest Łukasz Gibała
WYBORY W KRAKOWIE
imageTitle
Pogoń rozpędziła się na dobre. Gol nastolatka
EUROSPORT
Zalane ulice w meksykańskim Manzanillo
Huragan sunie wzdłuż wybrzeża. Ulice i domy pod wodą
METEO
Donald Tusk
Nowe informacje o zatrzymanym. MSWiA: planował atak na Tuska
Polska
imageTitle
Hiszpan rywalem Hurkacza w 1/8 finału. Wyeliminował faworyta
EUROSPORT
39 min
Władysław Kosiniak-Kamysz
"Pułapka z zapadką" zastawiona przez "ekipę prezydenta" na szefa MON. Kulisy
W kuluarach
imageTitle
Czerwona kartka wpłynęła na losy hitu Premier League
EUROSPORT
Papież Leon XIV
Papież podda się operacji. Jakie badanie wykrywa raka płuca we wczesnym stadium?
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Świątek pod presją. Cztery tenisistki walczą o dwa miejsca w WTA Finals
EUROSPORT
zatrzymanie
Zarzuty i areszt dla 21-latki po ataku w Warszawie
WARSZAWA
Wulkan Erebus i jego cień
Leży wśród lodu, ale ma ognisty temperament. Tak wygląda z kosmosu
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica