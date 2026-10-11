Prezentowane poniżej dane i grafiki opierają się na sondażowych wynikach. Ankieterzy pracowni Ipsos pytali mieszkańców Krakowa nie tylko o to, na kogo zagłosowali w drugiej turze niedzielnych wyborów na prezydenta miasta, ale i o bardziej szczegółowe informacje.
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Interaktywne grafiki w tekście pokazują:
Komu Łukasz Gibała zawdzięcza zwycięstwo?
W której grupie wyborców Monika Piątkowska pokonała swojego rywala?
Jak głosowali mieszkańcy Krakowa, którzy uczestniczyli w referendum?