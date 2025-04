Magdalena Biejat na spotkaniu z prezydentem Źródło: TVN24

Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy na prezydenta, namawia prezydenta Andrzeja Dudę, aby zawetował ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. W poniedziałek udała się na spotkanie w tej sprawie do Pałacu Prezydenckiego.

Magdalena Biejat przekonuje, że na zmniejszeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców straci NFZ, chociaż ministrowie finansów i zdrowia zapewniają, że tak się nie stanie.

Biejat przed godz. 13 weszła do Pałacu Prezydenckiego. Tam rozmawia z prezydentem Andrzejem Dudą o projekcie i chce go namówić do zawetowania ustawy. Około godz. 14 zapowiedziany został jej briefing.

Andrzej Duda spotka się z Magdaleną Biejat. Chodzi o ustawę obniżającą składkę zdrowotną Źródło: Arleta Zalewska/Fakty TVN

Składka zdrowotna. Zmiany w przepisach

Obniżenie składki zdrowotnej przedsiębiorcom zakłada nowelizacja ustawy uchwalona 4 kwietnia przez Sejm. Wprowadza ona dwuelementową podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców - do pewnego poziomu będzie ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów będzie procentowa.

Część zryczałtowana składki będzie wynosić 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Druga część będzie obliczana od nadwyżki dochodów powyżej półtorakrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców rozliczających się skalą podatkową lub podatkiem liniowym (stawka 4,9 proc.).

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem druga część składki będzie naliczana od nadwyżki przychodów powyżej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (stawka 3,5 proc.). Projekt zakłada także obniżenie składki do 9 proc. z 75 proc. minimalnego wynagrodzenia (obecnie jest 9 proc. minimalnego wynagrodzenia) dla przedsiębiorców opłacających podatek w formie karty podatkowej. Ustawa uchyla możliwość rozliczenia zapłaconych składek zdrowotnych w podatku dochodowym.

Zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców mają kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Nowela jest obecnie procedowana w Senacie, a przepisy mają obowiązywać od początku 2026 r.