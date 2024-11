Co z datą rozpoczęcia kampanii? "Zdania mocno podzielone"

Prawnicy mają zastrzeżenia co do daty rozpoczęcia kampanii wyborczej i nie wiadomo, czy 8 stycznia ona formalnie wystartuje, ale data samych wyborów prezydenckich w 2025 roku tego dnia zostanie ogłoszona - zapewnił Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu był pytany na konferencji o termin oficjalnego rozpoczęcia kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi. Kilka dni temu zapowiedział, że ruszy ona 8 stycznia. Co do tej daty część prawników ma jednak pewne zastrzeżenia. Podnoszą, że marszałek powinien wstrzymać się ogłoszeniem wyborów prezydenckich (czyli startu kampanii) do momentu, kiedy minie 90 dni od zakończenia stanu nadzwyczajnego, wprowadzonego ze względu na powodzie. Byłby to 15 stycznia. Wśród ekspertów zdania na ten temat są podzielone. Sami zwracają uwagę, że sprawa jest nierozstrzygnięta.