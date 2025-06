Kiedy poznamy oficjalne wyniki wyborów prezydenckich? Szef PKW zabrał głos

Kiedy wyniki wyborów? Szef PKW zabiera głos Źródło: TVN24

Trwa druga tura wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze pozostaną otwarte do godz. 21.00. Po ich zamknięciu, i zakończeniu ciszy wyborczej, poznamy pierwsze sondażowe wyniki głosowania. Na oficjalne dane trzeba będzie poczekac nieco dłużej.

Kiedy poznamy oficjalne wyniki drugiej tury wyborów

O to, kiedy można się ich spodziewać, pytany był podczas niedzielnej konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Sylwester Marciniak nie wskazał wprawdzie konkretnej godziny, ale wyraził nadzieję, że stanie się to możliwie najwcześniej . - Mam nadzieję, że jutro wczesnym przedpołudniem - dodał, odnosząc się do planowanego terminu ogłoszenia wyników.

Jednocześnie szef PKW zauważył, że im większa frekwencja, tym więcej pracy czeka członków komisji obwodowych. - Jest o wiele więcej głosujących, frekwencja jest wyższa. (...) Członkowie obwodowych komisji wyborczych, te 260 tys. osób, są już zmęczeni. Pogoda jest, jaka jest, (jest) gorąco, a później jeszcze trzeba wszystko przeliczyć - stwierdził Marciniak.

- Nie można się spieszyć (przy liczeniu głosów). To mają być rzeczywiste, prawidłowe, zgodne z kartami do głosowania wyniki - podkreślił przewodniczący PKW.