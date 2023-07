"KROPKA" Hołowni. "Nie można się przesiąść z jednego stołka w polityce na stołek w biznesie"

Jeśli wygramy wybory, wprowadzimy zasadę, że jeżeli poseł, senator, burmistrz, prezydent, ktokolwiek będzie chciał iść z polityki do biznesu, to obowiązuje go roczna karencja. Nie będzie można przesiąść się z jednego stołka w polityce na stołek w biznesie – oświadczył w piątek w Puławach lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Zapowiedział, że wprowadzi "KROPKĘ", czyli Krajowy Rejestr Osób Publicznie Eksponowanych, żeby każdy, kto będzie miał zostać zatrudniony w zarządzie albo w radzie nadzorczej, mógł być zweryfikowany.

Przewodniczący Polski 2050 wziął udział w spotkaniu otwartym z mieszkańcami Puław w ramach trasy #Jest!Trzecia Droga, podczas którego przedstawił założenia programu "Spółki do remontu". Hołownia podkreślił, że jego ugrupowanie ma konkretny program uzdrowienia majątku Skarbu Państwa i majątku komunalnego.

Zapowiedział, że - jeśli jego formacja wygra wybory - to w Grupie Azoty, Orlenie, PGNiG i innych miejscach "nie będzie ludzi Kaczyńskiego, ale nie będzie też ludzi Hołowni, Kosiniaka, Tuska". - Będą ludzie, których zadaniem będzie pomnażanie naszego wspólnego majątku - oznajmił.

Szymon Hołownia wziął udział w spotkaniu otwartym z mieszkańcami Puław PAP/Wojtek Jargiło

"KROPKA" Hołowni

- Wprowadzimy "KROPKĘ" - Krajowy Rejestr Osób Publicznie Eksponowanych. Każdy, kto będzie miał zostać zatrudniony w jakimś zarządzie albo w radzie nadzorczej, będzie mógł być zweryfikowany w Internecie - zapowiedział, dodając, że w rejestrze będzie można sprawdzić, czy kandydat jest krewnym aktywnego polityka.

- Wprowadzimy zasadę, że - jeżeli poseł, senator, burmistrz, prezydent, ktokolwiek - chce iść z polityki, również tej samorządowej, do biznesu, to obowiązuje go roczna karencja. To nie można się przesiąść z jednego stołka w polityce na stołek w biznesie - stwierdził. Zdaniem lidera Polski 2050, trzeba też zmniejszyć liczebność rad nadzorczych. - One są dzisiaj rozbudowywane sztucznie po to, żeby można było większej liczbie osób płacić gaże za to, że w tych radach nadzorczych są - powiedział.

Szymon Hołownia wziął udział w spotkaniu otwartym z mieszkańcami Puław PAP/Wojtek Jargiło

Odpowiadając na pytanie radnego powiatu puławskiego Andrzeja Mitruczuka (Klub Radnych "Samorządowcy") o plany dotyczące Grupy Azoty Puławy stwierdził, że "trzeba uporządkować kwestię zarządu zarówno w Puławach, jak i w całej Grupie Azoty". Mówiąc o Grupie Azoty Puławy, Hołownia stwierdził między innymi, że - jego zdaniem - rządzący przez ostatnie lata "wykańczali ten zakład" i "drenowali zawyżonymi cenami gazu i prądu".

Lider Polski 2050 o 500 Plus, uproszczeniu podatków i rozdziale Kościoła od państwa

Zapytany przez jednego z mieszkańców o 500 plus, 13., 14. emeryturę i "mechanizm rozdawnictwa" odpowiedział, że Polska 2050 "jest przeciwko waloryzacji 500 plus do 800 plus", ale nie jest przeciwko 500 plus.

Odpowiadając na pytanie radnego sejmiku województwa lubelskiego Piotra Rzetelskiego (PSL) o przedsiębiorczość zapowiedział skończenie z "paraskładką zdrowotną", "uproszczenie i uspokojenie podatków", a także zamrożenie VAT, PIT i CIT do 2026 r.

Szymon Hołownia wziął udział w spotkaniu otwartym z mieszkańcami Puław PAP/Wojtek Jargiło

Hołownia mówił też o "patologicznych relacjach finansowych państwa polskiego z o. Tadeuszem Rydzykiem i z jego instytucjami"; stwierdził, że "to musi być wszystko prześwietlone do ostatniej złotóweczki, wyjaśnione i pokazane przez NIK, ale też mechanizmy kontroli poselskich".

- Rozdział Kościoła od państwa (...) za naszych rządów wreszcie przeprowadzony zostanie – zapowiedział. - Zlikwidujemy Fundusz Kościelny. Trzeba to zrobić. Zastąpimy go dobrowolnym odpisem podatkowym – powiedział. Zapowiedział też zwiększenie limitu darowizn.

Zapowiadając uporządkowanie kwestii lekcji religii stwierdził, że o liczbie lekcji religii w tygodniu "nie powinien decydować ani minister, ani biskup, tylko szkoła, rodzice, dzieci i nauczyciele". Zdaniem Hołowni, trzeba też uregulować kwestię cenników na cmentarzach wyznaniowych. "Jeżeli to jest jedyny cmentarz w okolicy to samorząd powinien kontrolować stawki, bo każdy ma prawo do godnego pochówku" - stwierdził.

Hołownia o ochronie rzek i lasów

Odpowiadając na pytanie jednej z mieszkanek o ochronę rzek, Hołownia stwierdził, że Wody Polskie "muszą natychmiast zostać rozwiązane", a scentralizowany system zarządzania wodami trzeba zmienić.

- Trzeba jak najszybciej wprowadzić działający system online'owego, w czasie rzeczywistym monitowania stanu rzek w Polsce i ich jakości - dodał. Zapowiedział też zatrzymanie projektu spiętrzania Wisły.

- Zrobimy porządek z Lasami Państwowymi. Otworzymy w Polsce nowe parki narodowe. Zrobimy to w porozumieniu z lokalnymi samorządami - mówił również lider Polski 2050.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:momo//now

Źródło: PAP