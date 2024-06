Zainteresowanie wyborami "nieco niższe"

Jeśli chodzi o deklaracje udziału w wyborach do PE w poszczególnych elektoratach określonych na podstawie preferencji w wyborach do Sejmu, to z badania wynika, że 83 proc. elektoratu PiS deklaruje swój udział, na drugim miejscu jest elektorat Lewicy - 82 proc., następnie Koalicji Obywatelskiej - 80 proc., Trzeciej Drogi - 74 proc. i Konfederacji - 72 proc.

CBOS zapytał też respondentów o to, jakie znaczenie dla naszego kraju będzie miało to, jacy ludzie zostaną wybrani do Parlamentu Europejskiego w tegorocznych wyborach. Zdaniem 32 proc. badanych będzie to miało "bardzo duże znaczenie", a dla 41 proc. "duże".