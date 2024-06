Trela: to nie walka o życie, ale o udowodnienie, że wybory samorządowe to był wypadek przy pracy

To nie jest walka o życie, ale o udowodnienie, że wybory samorządowe to był wypadek przy pracy - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy Tomasz Trela, odnosząc się do niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W środę w "Rozmowie Piaseckiego" wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy Tomasz Trela był pytany o to, czy walka o wynik w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego to zarazem walka Lewicy o życie polityczne.

- O życie może nie, ale walka o to, żeby udowodnić sobie, że wynik w wyborach samorządowych był wypadkiem przy pracy i Lewica wraca na ten poziom około dziesięciu punktów procentowych. Jeśli nie wróci, to myślę, że wtedy czeka nas poważna dyskusja wewnątrz partii i podjęcie decyzji odnośnie zmian, dlatego, że jesteśmy po cyklu wyborów parlamentarnych, samorządowych i europejskich i trzeba przed wyborami prezydenckimi ustawić nowe tory - stwierdził.

Jednocześnie powiedział, że jego zdaniem "tak nie będzie". - Widzę, jakie jest dzisiaj nastawienie wyborców i podejście wyborców do Lewicy - podkreślił.

"Trzeba się być może mocniej rozpychać"

Trela został zapytany w tym kontekście o przyszłość koalicji 15 października. - Uważam, że jest to dyskusja bezprzedmiotowa, bo powinniśmy iść w tej koalicji - powiedział.

- Jestem politykiem, który jest odpowiedzialny, poważny, który szedł do wyborów 15 października z jasnym komunikatem: odsuwamy PiS od władzy, rozliczamy PiS, naprawiamy Polskę i uważam, że w ramach koalicji 15 października to robimy i robić będziemy. Trzeba się być może mocniej rozpychać, bardziej tak łokcie postawić i powiedzieć: walczymy o swoje - stwierdził.

- Natomiast dzisiaj wyborca Lewicy, gdybyśmy zrobili jakieś gwałtowne, nieprzemyślane ruchy, by absolutnie tego nie zrozumiał, więc bardziej namawiam do tego i sam też to robię, żeby się rozpychać, bo koalicja polega na tym, że walczy się o swoje. Im więcej się wywalczy, tym więcej ma się na wierzchu - dodał.

Jak zaznaczył, "bardzo dobrą robotę w ramach koalicji robi pani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, bardzo dobrą robotę robi pan wicepremier Krzysztof Gawkowski". - Do tego muszą dołączać kolejne osoby, kolejni wiceministrowie i załatwiać naszą lewicową agendę - podkreślił.

Trela: Z panem Andrzejem Dudą nie ma co się dogadywać. Trzeba ten rok się przemęczyć

Tomasz Trela został też zapytany o ewentualną współpracę koalicji z prezydentem Andrzejem Dudą, na przykład w sprawie ustaw sądowych.

- Uważam, i mówię to bardzo odpowiedzialnie, bardzo konsekwentnie i bardzo jednoznacznie: z panem Andrzejem Dudą, który pełni funkcję prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nie ma na co się umawiać i nie ma co się dogadywać na jakąś ustawę taką czy inną, dlatego że on nie dotrzyma słowa - stwierdził gość TVN24.

Jak dodał, "on na samym końcu wyjdzie i powie: nie będę tego podpisywał". - Trzeba ten rok się przemęczyć, wybrać nowego prezydenta, który będzie współpracował z rządem - oświadczył.

Trela: Z panem Andrzejem Dudą nie ma co się dogadywać. Trzeba się ten rok przemęczyć TVN24

Autorka/Autor:pp//mm

Źródło: TVN24