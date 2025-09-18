"Wy nam ptaki, my wam łosie". Minister i aktywiści o "handlu" przyrodą

Ministerstwo rolnictwa zgodzi się na zakaz odstrzału pięciu gatunków ptaków, "ale czas zakończyć moratorium na odstrzał łosia" - poinformował szef resortu Stefan Krajewski z PSL. Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała (Polska 2050) na to jednak się nie zgodzi. - Jestem przeciwnikiem targów typu - my wam ptaki, wy nam łosie. W tej sprawie nie chodzi o handel - przekonuje Dorożała.

- Nie przeczę, że lokalnie łosie wyrządzają szkody w uprawach rolnych, ale trzeba to dokładnie przeanalizować i przeciwdziałać temu w inny sposób niż przez odstrzał. Pamiętajmy, że przestrzeń dostępna dla zwierząt się kurczy. W ciągu ostatnich 20 lat powierzchnia zabudowy wzrosła w Polsce średnio o 14 procent, a są takie województwa, gdzie ten wzrost przekracza nawet 30 procent. W lasach wyłączane są też duże powierzchnie przez grodzenia. Zwierzęta mają coraz mniej przestrzeni, więc pojawiają się na polach i w pobliżu siedzib ludzkich - tłumaczy prof. Rafał Kowalczyk z PAN.