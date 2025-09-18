Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Wy nam ptaki, my wam łosie". Minister i aktywiści o "handlu" przyrodą

|
"Od paru dni trwa rzeź łosi nad Biebrzą?"
Łosie w błotnej sadzawce
Źródło: Leśny Kawaler/Kontakt24
Trwa wojna podjazdowa między resortem klimatu a resortem rolnictwa. Ten pierwszy chce wprowadzenia zakazu strzelania do pięciu gatunków ptaków. Ten drugi, w zamian za zgodę, chce wrócić do zabronionych 25 lat temu polowań na łosie.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Ministerstwo rolnictwa zgodzi się na zakaz odstrzału pięciu gatunków ptaków, "ale czas zakończyć moratorium na odstrzał łosia" - poinformował szef resortu Stefan Krajewski z PSL. Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała (Polska 2050) na to jednak się nie zgodzi. - Jestem przeciwnikiem targów typu - my wam ptaki, wy nam łosie. W tej sprawie nie chodzi o handel - przekonuje Dorożała.
  • W związku z konfliktem między resortami rozporządzenie w sprawie zakazu strzelania do pięciu gatunków ptaków wisi na włosku.
  • Myśliwi przekonują, że populacja łosia przez ostatnie ćwierć wieku się odbudowała i że zwierzęta powodują coraz więcej szkód w gospodarce leśnej i rolniczej.
  • - Nie przeczę, że lokalnie łosie wyrządzają szkody w uprawach rolnych, ale trzeba to dokładnie przeanalizować i przeciwdziałać temu w inny sposób niż przez odstrzał. Pamiętajmy, że przestrzeń dostępna dla zwierząt się kurczy. W ciągu ostatnich 20 lat powierzchnia zabudowy wzrosła w Polsce średnio o 14 procent, a są takie województwa, gdzie ten wzrost przekracza nawet 30 procent. W lasach wyłączane są też duże powierzchnie przez grodzenia. Zwierzęta mają coraz mniej przestrzeni, więc pojawiają się na polach i w pobliżu siedzib ludzkich - tłumaczy prof. Rafał Kowalczyk z PAN.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kierowane przez polityków Polski 2050, od dłuższego czasu przymierza się do zakazania polowań na niektóre gatunki ptaków. Z listy łownej miało zniknąć siedem gatunków, na co nie zgodziło się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które przypada działaczom PSL. Po długich negocjacjach oba resorty doszły do porozumienia. Zmiany listy gatunków łownych nie będzie, ale politycy zgodzili się, by na 10 lat wprowadzić moratorium - czasowy zakaz polowania na pięć gatunków: łyskę, głowienkę, czernicę, jarząbka i słonkę.

Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Czytaj także:
W Polsce co roku diagnozuje się raka płuca u ponad 23 tys. osób
Terapia raka płuca bez skutków ubocznych? Pracują nad nią polscy naukowcy
Najnowsze
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Zwolnienia grupowe w kolejowym gigancie. "Trudna sytuacja finansowa"
BIZNES
imageTitle
Do medalu zabrakło sporo, optymizmu nie stracił
EUROSPORT
Policjanci chcą wiedzieć, kto kierował autem
Chcą wiedzieć, kto siedział za kierownicą. Policja pokazuje zdjęcie i szuka świadków
Poznań
Tragedia podczas pracy w gospodarstwie
Nie żyje 76-latek. Próbował naprawić maszynę
Opole
Marcin Przydacz
Człowiek Nawrockiego o "próbach dominacji i szantażu"
Polska
Daniel Aruebose
Finał intensywnych poszukiwań. Policja znalazła zwłoki dziecka
Świat
warszawa saska kepa shutterstock_2343196209
Rząd szykuje zmiany w uldze podatkowej. "Spadek atrakcyjności inwestycji"
BIZNES
imageTitle
Wielki finał, kosmiczne wyniki. Bukowiecka tuż za podium
EUROSPORT
Wypadek na alei Mickiewicza w Krakowie
Pędzili nocą przez centrum, zginął 16-latek. Decyzja sądu
Kraków
Królowa Kamila i Melania Trump
Melania Trump "zaintrygowana". Królowa Kamila pokazała jej wyjątkową kolekcję
Świat
Mężczyzna spadł z drabiny, nie udało się go uratować (zdj ilus)
Prokuratura bada śmierć podejrzanego w sprawie nieprawidłowości w spółce 
Katowice
Rzeka Odra
Ile soli trafiło do Odry z kopalni. Jest raport NIK
METEO
Ciało zaginionej Celeste Rivas znalezione w bagażniku samochodu w Hollywood
Ciało zaginionej nastolatki w samochodzie znanego piosenkarza
Świat
Dmitrij Kozak. Zdjęcie z września 2019 roku
Bliski współpracownik Putina "podał się do dymisji"
Świat
pap_20250609_0CU
Nvidia inwestuje miliardy. Czy Intel odzyska pozycję?
BIZNES
Chciał popisać się przed pasażerką i wylądował w rowie
Porsche w rowie, bo kierowca "chciał popisać się przed pasażerką"
WARSZAWA
imageTitle
Polska - Kanada w 1/8 finału MŚ. Kiedy i o której godzinie mecz?
EUROSPORT
Upał w Polsce
Upał na koniec lata i mocne wejście jesieni. Prognoza pogody
METEO
Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu
Najpierw miała pożyczać pieniądze od uczniów, później zlecić pobicie jednego z nich
WARSZAWA
imageTitle
Szok w siatkarskim mundialu. Mistrzowie olimpijscy wracają do domu
EUROSPORT
apteka, leki
Braki leków w Europie to coraz większy problem. "Poważne konsekwencje dla pacjentów"
Piotr Wójcik
Barbara Nowacka
mObywatel z nową funkcją. Cyfrowa legitymacja już wkrótce
BIZNES
Władysław Kosiniak-Kamysz i Denys Szmyhal
"Trzy ważne porozumienia" Polski z Ukrainą w sprawie dronów
Świat
Szczecinek. Nielegalne papierosy
Kilkaset tysięcy sztuk papierosów mieli trzymać w pudełkach na pizzę. Siedmiu zatrzymanych
Szczecin
Jacek Wiśnicki
Wiceprezydent Warszawy zrezygnował ze stanowiska. Powodem prohibicja
WARSZAWA
Schron pod jedną ze szkół w Poznaniu
Kontrole schronów. Problemy z ich stanem i liczbą
Poznań
Marcin Kierwiński w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
Kierwiński o głosowaniu w sprawie prohibicji: jestem w kontakcie z Trzaskowskim 
WARSZAWA
Do sądu trafił akt oskarżenia (zdj .ilustracyjne)
Uderzył pięścią, zaatakował maczetą i okradł. Akt oskarżenia po brutalnym rozboju
Wrocław
Waldemar Żurek
Żurek zaskoczony oświadczeniem Nawrockiego. "Zadziwiające, co słyszę"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica