"Dla wielu stanowiło to problem"

- Mogą się niektórzy uśmiechnąć, ale dla wielu stanowiło to problem - mówił Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, dotychczasowa zasada, że żołnierz mógł mieć zarost do 5 mm, ale potrzebował na to decyzji lekarza dermatologa, była "kompletnie bez sensu". Podkreślił też, że w większości armii na świecie żołnierze mogą mieć zarost. Wyjaśniał też, że dotychczas żołnierze mogli mieć tatuaże, ale nie "na odkrytych częściach ciała". Mogło to odbierać komfort pracy żołnierzom, którzy podczas upałów nie mogli pracować w krótkich rękawach - mówił szef MON.