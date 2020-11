W szpitalu w Kraśniku zabrakło tlenu. Pacjenci zostaną przeniesieni do innych placówek

Z powodu braków w dostawach tlenu medycznego część pacjentów ze szpitala w Kraśniku trzeba przenieść do innych placówek – poinformował w czwartkowym oświadczeniu wojewoda lubelski Lech Sprawka.

"W związku z niewystarczającymi dostawami butli z tlenem medycznym do szpitala w Kraśniku, zaszła potrzeba przewiezienia części pacjentów potrzebujących wspomagania układu oddechowego do szpitali między innymi w Janowie Lubelskim i Lublinie. Równolegle zabezpieczany jest transport butli z innych szpitali dla pozostałych pacjentów" – napisał lubelski wojewoda Lech Sprawka w oświadczeniu rozesłanym mediom w czwartek wieczorem.

Jak ustalił "Dziennik Wschodni", 15 pacjentów ze szpitala w Kraśniku wymagających tlenoterapii zostało już przewiezionych do szpitali w Łęcznej i Lublinie. Dzienne dostawy tlenu medycznego do placówki w Kraśniku to około 50 butli, a zapasy tlenu, którymi dysponuje obecnie szpital, nie są wystarczające, aby w obecnej zmieniającej się sytuacji zapewnić tlen wszystkim pacjentom wymagającym tlenoterapii.