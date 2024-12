Wnioski o uchylenie immunitetów Obajtka, Ardanowskiego i Szczuckiego

Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak na czwartkowej konferencji w Prokuraturze Krajowej powiadomiła, że prokurator generalny Adam Bodnar skierował trzy wnioski o uchylenie immunitetu parlamentarzystom polskim. Wyjaśniała, że dwa wnioski o uchylenie immunitetu skierowano do marszałka Sejmu, a jeden do Parlamentu Europejskiego.

- Jeżeli chodzi o immunitety polskie, to to są wnioski dotyczące posła Krzysztofa Szczuckiego i posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Natomiast w zakresie wniosku do Parlamentu Europejskiego jest to wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Danielowi Obajtkowi – podała.