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Polska

Komisja sejmowa za uchyleniem immunitetu posła Władysława Teofila Bartoszewskiego

Kamila Grenczyn
Zespół autorów
Oprac. Kamila GrenczynOprac. Filip Czerwiński
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Władysław Teofil Bartoszewski
Motyka: Bartoszewski złoży wyjaśnienia, które zdeterminują dalsze kroki partii (wideo z lipca 2026 roku)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP
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Sejmowa komisja regulaminowa opowiedziała się we wtorek za uchyleniem immunitetu posła PSL Władysława Teofila Bartoszewskiego w związku z wnioskiem prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przez niego między innymi przestępstwa przywłaszczenia mienia.

Zawiadomienie w tej sprawie złożyła Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie. Postępowanie prowadził zaś Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Wniosek o pociągnięcie wiceszefa MSZ do odpowiedzialności karnej został sformułowany przez prokuratora 16 czerwca, do marszałka Sejmu trafił on zaś w połowie lipca. W wydanym wówczas komunikacie rzeczniczka prokuratora generalnego, szefa MS Waldemara Żurka, prokurator Anna Adamiak podkreśliła, że czyny wskazane we wniosku nie pozostają w związku z wykonywaniem przez Bartoszewskiego mandatu posła na Sejm.

Szczegóły wniosku przedstawił obecny na wtorkowym posiedzeniu komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych prokurator Andrzej Michalski, będący jego autorem. Poinformował on, że zebrane przez prokuraturę dowody wskazują na "wysokie prawdopodobieństwo" wyczerpania przez popełnione przez Bartoszewskiego czyny znamion dwóch przestępstw: przywłaszczenia oraz utrudniania lub udaremniania zaspokojenia wierzyciela.

Co Bartoszewskiemu zarzuca prokuratura?

Pierwszy z tych czynów, jak mówił prok. Michalski, miał polegać na tym, że "w okresie od lipca 2012 roku do 20 lutego 2015 roku w Warszawie, działając wspólnie, w porozumieniu z ustaloną osobą i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, (Bartoszewski) przywłaszczył" mienie, które zostało mu powierzone przez Andrzeja Ciechanowieckiego oraz Fundację Non Omnis Moriar w celu zarządzania.

Mienie to - jak mówił prok. Michalski - stanowiły środki pieniężne w wysokości miliona funtów brytyjskich (około 5,15 miliona złotych), 45 tysięcy euro (około 200 tysięcy złotych) oraz niecałych 6,7 miliona złotych.

Środki te powierzone Bartoszewskiemu do zarządzania przez zmarłego w 2015 roku Andrzeja Ciechanowieckiego i należącą do niego Fundację Non Omnis Moriar, Bartoszewski miał wykorzystać, dokonując na spółkę Max&Max (której był dyrektorem) zakupu trzech warszawskich mieszkań. Po tym, jak umowa ta została mu wypowiedziana - kontynuował prokurator - Bartoszewski miał sprzedać te mieszkania i odmówić pokrzywdzonemu zwrotu między innymi uzyskanych w ramach tej transakcji pieniędzy. 

Prok. Michalski podkreślił, że drugi z czynów stanowił konsekwencję pierwszego. Jak mówił, czyn ten miał polegać na tym, że Bartoszewski "od 16 lipca 2012 roku do marca 2022 roku w Warszawie, również działając wspólnie w porozumieniu z ustaloną osobą, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i też w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działał w celu udaremnienia wykonania spodziewanego orzeczenia, w szczególności po wniesieniu przez Fundację Zbiorów im. Ciechanowieckich w dniu 14 stycznia 2013 roku do Sądu Okręgowego pozwu".

Bartoszewski - tłumaczył prokurator - "udaremnił, uszczuplił zaspokojenie wierzyciela" między innymi przez to, że "dokonał ukrycia, zbycia, darowania składników swojego majątku" - przede wszystkim przez dokonanie sprzedaży trzech warszawskich mieszkań przez spółkę Max&Max, a następnie rezygnację z funkcji dyrektora tej spółki. 

- Efektem stało się, iż pan poseł przestał dysponować jakimkolwiek większym majątkiem, a ewentualny spodziewany wyrok sądu może okazać się bezskuteczny z [powodu - red.] braku mienia, które mogłoby podlegać egzekucji - wskazywał prok. Michalski.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski

Sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych głosowała odrębnie nad kwestią pociągnięcia Teofila Bartoszewskiego do odpowiedzialności karnej w odniesieniu do każdego z dwóch czynów. W obydwu głosowaniach posłowie byli niemal jednomyślni. Za uchyleniem immunitetu posła PSL i wiceszefa MSZ opowiedziało się bowiem 14 na 15 głosujących członków komisji, jeden wstrzymał się od głosu.

W związku z tym komisja zarekomenduje Sejmowi wyrażenie zgody na uchylenie Bartoszewskiemu immunitetu.

Wcześniej Bartoszewski zwrócił się do komisji z wnioskiem o odroczenie posiedzenia w sprawie uchylenia jego immunitetu do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się wciąż w tej sprawie procesu cywilnego. Wskazywał, że w ostatnich dniach do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wpłynęły nowe dowody, które - jak twierdził - będą miały istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Według Bartoszewskiego ma to potwierdzać decyzja sądu o odroczeniu terminu zaplanowanej w tej sprawie rozprawy.

- Postępowanie karne opiera się (...) na założeniu, że ciążył na mnie określony obowiązek zwrotu majątku, którego następnie miałem nie wykonać. Tymczasem właśnie ta kwestia pozostaje przedmiotem nierozstrzygniętego jeszcze sporu cywilnego - mówił Bartoszewski. - Jeżeli sąd cywilny ostatecznie uzna, że taki obowiązek nie istniał, podważone zostanie jedno z podstawowych założeń faktycznych przyjętych na potrzeby obecnego postępowania - ocenił.

Na posiedzeniu byli obecni prokuratorzy

Bartoszewski chciał także, aby komisja przed podjęciem decyzji w sprawie jego immunitetu miała możliwość zapoznania się ze stanowiskiem prokuratury dotyczącym nowych dowodów. Przedstawiciele prokuratury wskazali jednak, że nie otrzymali jeszcze przywołanych przez posła dokumentów. 

Mimo wszystko prokuratorzy obecni na posiedzeniu odnosili się do wniosku Bartoszewskiego negatywnie, wskazując między innymi, że materiał dowodowy, na którym opiera się wniosek o uchylenie posłowi immunitetu, wykracza poza ustalenia dokonane w tej sprawie przez sądy cywilne. Wniosek ten został następnie odrzucony przez posłów. 

Andrzej Ciechanowiecki (1924-2015) był mecenasem kultury oraz popularyzatorem sztuki polskiej. Jako znany marchand, kolekcjoner i uznany antykwariusz zgromadził niezwykłą kolekcję dzieł sztuki. Ciechanowiecki aktywnie uczestniczył w procesie odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, przekazując eksponaty zarówno ze swojej kolekcji, jak i ze zbiorów innych właścicieli. Znaczna część ustanowionej przez niego w 1986 roku kolekcji Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich wchodzi w skład stałej ekspozycji we wnętrzach Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Władysław Teofil Bartoszewski (urodzony w 1955 roku) - syn historyka i byłego szefa MSZ Władysława Bartoszewskiego (1922-2015) - jest posłem od 2019 roku.

Źródło: PAP
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Tagi:
Polskie Stronnictwo LudoweSejmProkuraturaPrzestępstwa
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