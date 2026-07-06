Polska Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnia dane w sprawie donacji dla Ukrainy Mikołaj Stępień |

Kosiniak-Kamysz o donacjach wyposażenia i amunicji dla Ukrainy od początku wojny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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W niedzielę wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy z lat 2022–2026. Decyzja ta zapadła po wpisach polityków opozycji - między innymi Krzysztofa Bosaka (Konfederacja) i Mariusza Błaszczaka (PiS) - w mediach społecznościowych, w których sugerowano, że Polska w tajemnicy przekazała Ukrainie pociski do systemu Patriot PAC‑3 MSE.

Kosiniak-Kamysz przekazał szczegóły donacji w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej. Jak wymienił, wsparcie dla Ukrainy jest przekazywane w trzech formach: wsparcia donacjami wyposażenia i amunicji, szkolenia wojska oraz zapewnienia warunków logistycznych do wsparcia, transferu donacji i szkolenia przez NATO, Unię Europejską i inne państwa.

Jak poinformował, w ramach pierwszej formy wsparcia, w latach 2022-2023 Polska przekazała Ukrainie sprzęt o wartości 14,9 miliardów złotych, a od 2024 roku przekazano sprzęt o wartości 1,55 miliarda. Wśród przekazanych środków były między innymi pociski rakietowe PAC-3 do systemu Patriot.

Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji Źródło zdjęcia: TVN24

- Granica polskiego bezpieczeństwa przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim. Im więcej strąconych pocisków, im więcej zniszczonych dronów Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza - ocenił wicepremier.

Szef MON o szczegółach donacji dla Ukrainy

Wyjaśniał też, że na rzecz Ukrainy przekazano rożne rodzaje sprzętu wojskowego, od czołgów takich jak T-72, PT-91, czy Leopard 2A4. - Do tego dochodzą transportery opancerzone, bojowe wozy piechoty, armatohaubice samobieżne Krab - wymieniał.

Wśród pozostałego sprzętu wymienił między innymi moździerze 60 mm i 120 mm, bezzałogowe statki powietrzne najnowszej generacji, czy myśliwce MiG-29 i śmigłowce MiG-24.

Odniósł się też do zarzutów, że przekazany sprzęt, który był już niepotrzebnym czy nieużywany w polskiej armii. - Nie ma sprzętu, który jest nieużywany. Nawet czołgi w tej starszej wersji, T-72 czy PT-91, wciąż są używane i służą do szkolenia naszych żołnierzy - powiedział.

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