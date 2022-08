Zbigniew Rau z wizytą w Ukrainie. Spotka się z Kułebą, Zełenskim i Szymhalem

czytaj dalej

COVID-19 może prowadzić do zmniejszenia funkcjonowania mózgu pod postacią różnego rodzaju deficytów, ubytków funkcji naszego mózgu - powiedział w TVN24 doktor Paweł Grzesiowski. Jak dodał, "mechanizm tych ubytków jest tłumaczony faktem uszkodzenia naczyń, które doprowadzają krew do mózgu, tworzą się mikrozakrzepy w tych naczyniach i to powoduje umieranie fragmentów tkanki mózgowej".