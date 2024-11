Wiceszef MON: delegacja współpracowników Trumpa spotka się z Dudą i Trzaskowskim  

Delegacja współpracowników Donalda Trumpa, w tym były sekretarz do spraw armii oraz dwóch emerytowanych generałów, spotka się w czwartek z prezydentem Andrzejem Dudą, a także wiceszefem PO, prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim - przekazał wiceszef MON Cezary Tomczyk. Jak ocenił, "to pokazuje, że Amerykanie są bardzo dalekowzroczni".

- Mogę potwierdzić, że dzisiaj w godzinach popołudniowych dojdzie do takiego spotkania. Ta sprawa była oczywiście omawiana i umawiana wiele dni temu. Mniej więcej od 5-6 dni wiadomo, że ta delegacja przyjedzie do Polski - oni wyrazili chęć spotkania właśnie z Rafałem Trzaskowskim, spotkają się też z prezydentem Andrzejem Dudą - powiedział Cezary Tomczyk .

Tomczyk: Amerykanie są bardzo dalekowzroczni

Jak dodał, "to pokazuje, że Amerykanie są bardzo dalekowzroczni". - Co tu dużo mówić - spotykają się z politykiem koalicji rządzącej i politykiem opozycji, a jednocześnie z urzędującym prezydentem, i z człowiekiem, który być może za chwilę, jeśli wyborcy tak zdecydują, zostanie następnym prezydentem - zaznaczył, nawiązując do tego, że Trzaskowski oraz szef MSZ Radosław Sikorski zmierzą się w prawyborach w KO na kandydata na prezydenta tej formacji.

Według Tomczyka spotkanie "świadczy o tym, że Amerykanie bardzo poważnie podchodzą do Polski, przygotowują swoją ofertę strategiczną dla tej części Europy i że Polska jest jej częścią". Jak mówił, "najważniejsi generałowie armii USA - którzy są też, co tu dużo mówić, amerykańskimi bohaterami, weteranami między innymi z Afganistanu" wezmą udział w spotkaniu, by "te tezy od najważniejszych polskich polityków zebrać i zawieźć je do Ameryki, do prezydenta Trumpa".