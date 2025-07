Wiadomo, kto stoi za podpaleniami w Polsce. Usłyszał zarzuty

Dobrzyński: za dwoma podpaleniami w Polsce w 2024 roku stoi 27-letni Kolumbijczyk, który działał na zlecenie rosyjskich służb Źródło: TVN24

Chodzi o pożary, które wybuchły 23 maja ubiegłego roku w Warszawie i tydzień później, 30 maja w Radomiu. "W obu przypadkach podpalone zostały składy budowlane. Dzięki natychmiastowej akcji strażaków pożary zostały szybko ugaszone" - napisał Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Poinformował, że Kolumbijczyk usłyszał zarzuty popełnienia czynu o charakterze terrorystycznym, za co grozi mu od 10 lat pozbawienia wolności do kary dożywocia.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustalili, że za dwoma podpaleniami, które miały miejsce w 2024 roku w Polsce stoi 27-letni Kolumbijczyk działający na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Do zdarzeń doszło 23 maja ubr. w Warszawie i tydzień później, 30 maja w Radomiu.… pic.twitter.com/TTzbfmraiA — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) July 29, 2025 Rozwiń

ABW poinformowała, że Kolumbijczykowi postawiono także zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. "Podejrzany otrzymywał od mocodawcy szczegółowe instrukcje dotyczące celu ataku oraz sposobu jego przeprowadzenia, w tym wykonania butelki zapalającej (tzw. koktajlu Mołotowa), a także użycia określonego środka transportu" - czytamy w komunikacie ABW.

"Podejrzany częściowo przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, które aktualnie są weryfikowane" - przekazano.

Jak poinformował Dobrzyński na wtorkowej konferencji prasowej, podejrzany przybył do Europy kilka lat temu w ramach otwartych granic dla Kolumbii. - Wylądował w Madrycie, później dostał się do Polski. Wiemy już, że był wcześniej instruowany i szkolony przez osobę powiązaną z rosyjskimi służbami specjalnymi. Uczyli go jak przygotowywać materiały zapalne, koktajle mołotowa, jak dokumentować podpalenia - mówił rzecznik.

Modus operandi wskazuje na Moskwę

ABW oceniło, że sposób działania sprawcy "wpisuje się w analogiczne zdarzenia identyfikowane w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej".

"Potwierdzono, że rosyjskie służby, przy wykorzystaniu komunikatora Telegram, systemowo i na dużą skalę werbowały osoby pochodzenia latynoamerykańskiego, z doświadczeniem wojskowym, do prowadzenia rozpoznania wskazanych im lokalizacji, a następnie podpalania wytypowanych obiektów oraz dokumentowania zniszczeń" - czytamy w komunikacie agencji.

Jak dodano, zdjęcia i nagrania były następnie wykorzystywane przez rosyjskojęzyczne media w celach dezinformacyjno-propagandowych. "Inspirowanie przez rosyjskie służby specjalne obywateli krajów Ameryki Południowej, przyjeżdżających do krajów UE w ramach ruchu bezwizowego, do popełniania przestępstw opierało się jedynie na motywacji uzyskania łatwego i szybkiego zarobku" - czytamy.

Strażak walczący z pożarem (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Skazany w Czechach

Kolumbijczyk, podejrzany o dokonanie dwóch podpaleń w Polsce, w czerwcu tego roku został skazany przez czeski sąd na 8 lat więzienia za podpalenie zajezdni autobusowej w Pradze i planowanie podłożenia ognia w galerii handlowej. Mężczyzna przyznał się do winy. Według oświadczenia premiera Czech w sprawę zaangażowane były służby specjalne Federacji Rosyjskiej.

"W ramach postępowania wspieranego przez Eurojust powołany został Wspólny Zespół Śledczy (JIT), w którym biorą udział organy wymiaru sprawiedliwości Polski, Czech, Rumunii i Litwy. Prowadzone przez Delegaturę ABW w Radomiu śledztwo pozostaje w toku" - powiadomiła ABW.

