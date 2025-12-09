Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Co ma kojec do konstytucji? Odpowiedź w "Kropce nad i"

Kropka nad i
Borowski: mamy prezydenta szkodnika
Źródło: TVN24
Przykro mi to powiedzieć, ale mamy prezydenta szkodnika. Po prostu, zwyczajnie. I chyba to nie będzie koniec - tak ostatnie działania Karola Nawrockiego komentował w "Kropce nad i" w TVN24 Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Krytykował między innymi jego weto w sprawie ustawy łańcuchowej.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w ubiegłym tygodniu, że zawetował nowelizację ustawy o ochronie zwierząt - tak zwaną ustawę łańcuchową - zakazującą trzymania psów na uwięzi i wprowadzającą wymogi dotyczące kojców, w których są one trzymane.

Uzasadniając swoją decyzję, podkreślił, że choć intencja ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to - według niego - ustawa była źle napisana. Mówił między innymi, że "proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne", a "kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa".

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że Sejm 17 grudnia będzie głosować nad wetem w tej sprawie.

Poseł PiS: jesteśmy wrażliwi na krzywdę zwierząt, ale...
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Poseł PiS: jesteśmy wrażliwi na krzywdę zwierząt, ale...

Borowski: mamy prezydenta szkodnika

Te działania Nawrockiego komentował w "Kropce nad i" w TVN24 senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski, były wicepremier, były marszałek Sejmu.

- Interwencja prezydenta w tej sprawie pokazuje, na czym polega właściwie absurd żądania prezydenta, żeby uzgadniać z nim ustawy. Pierwszy raz w historii mamy coś takiego - powiedział.

Dodał, że "byli prezydenci, którzy mieli inne pochodzenie polityczne niż rząd, nigdy czegoś takiego nie mówili". 

- Otóż prezydent zawetował tę ustawę dlatego, że mu się kojce nie podobały - mówił dalej Borowski, nawiązując do argumentu, jaki przedstawiła głowa państwa.

- Jak prezydentowi nie spodoba się jeden przepis, (...), to wetuje ustawę. Przecież to jest absurd. Prezydent jest strażnikiem konstytucji i najwyższym reprezentantem Polski za granicą. I tyle. W związku z tym pytam: jaki związek z konstytucją ma dwudziestometrowy kojec? Żadnego - mówił dalej senator.

- Przykro mi to powiedzieć, ale mamy prezydenta szkodnika. Po prostu, zwyczajnie. I chyba to nie będzie koniec - dodał gość TVN24.

Borowski o wecie Nawrockiego do ustawy łańcuchowej: to jest kompromitacja
Źródło: TVN24

"Wetomat albo wetoman"

Marek Borowski został zapytany, czy jego zdaniem krytycy Nawrockiego słusznie określają prezydenta jako "wetomat", w związku z liczbą ustaw, których podpisania odmówił w ostatnim czasie.

- Wetomat albo wetoman. Brałem udział w audycji, obok mnie siedział przedstawiciel prezydenta, i kiedy mówiliśmy o tych wetach, to powiedział: "Ale o co chodzi?" Mówi: "Przecież 80 ustaw podpisał, a tylko 15 zawetował". (...). A ja mówię: "Ależ proszę pana, 15 ustaw zawetował w trzy miesiące. Niech pan to zrozumie" - zwrócił uwagę senator.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski/akr

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
zwierzętaKarol NawrockiSejmPsy
Czytaj także:
Pożar w Porcie Wojennym w Gdyni
Pożar w Porcie Wojennym w Gdyni
Trójmiasto
Barcelona - Eintracht
Co za odpowiedź Barcelony! Nieoczekiwany bohater
RELACJA
Powódź w Kurdystanie
Zawaliła się ściana szkoły, dwie osoby nie żyją
METEO
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
Reduta Ordona
Jej obronę opisywał Mickiewicz. Radni apelują o ochronę Reduty Ordona
WARSZAWA
Myśliwce MIG-29
Trwają rozmowy z Ukraińcami w sprawie polskich myśliwców MiG-29
Polska
imageTitle
Polscy lekkoatleci zabili ponad 500-letnim dzwonem. "Mistyczne wydarzenie"
Najnowsze
Wołodymyr Zełenski
Wybory możliwe za 60-90 dni. Zełenski stawia warunek
Świat
Pomyliła gaz z hamulcem i wjechała w dom
Pomyliła hamulec z gazem. Auto wbiło się w budynek
WARSZAWA
imageTitle
Podrażniony Bayern odpowiedział trzy razy. Wyjątkowy rekord nastolatka
EUROSPORT
Sejm
Lider zwiększa przewagę, duży wzrost dla partii Brauna. Najnowszy sondaż partyjny
Polska
sinsay shutterstock_1148861141 (1)
Kubek wycofany ze sprzedaży. "Istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka"
BIZNES
imageTitle
Nie tylko Świątek. Pięciu Polaków spróbuje szczęścia w Australii
EUROSPORT
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Uwaga na dość silny wiatr
METEO
Wstrząs w Zakładzie Górniczym Janina (zdj. ilustracyjne)
"Dyżurny odebrał 20 telefonów w sprawie wstrząsu"
Kraków
Tom Rose
Polska tak ważna dla USA "jak Alabama". Ambasador o bezpieczeństwie i sojuszu
Polska
Nie żyje 46-letnia kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Kłótnia z byłą żoną i śmiertelny cios. 46-latka nie żyje, pomoc wezwało dziecko
WARSZAWA
imageTitle
Szaleństwo podczas losowania. Trafili na wymarzonego rywala
EUROSPORT
imageTitle
Mógł przejąć reprezentację Polski. Zostaje w Japonii na dłużej
EUROSPORT
Policja w Oslo
Narasta fala przestępczości. "Idylla w naszym mieście się skończyła"
Świat
Pościg miał miejsce na drodze ekspresowej S7
Pościg za pijanym kierowcą na drodze ekspresowej. Nagranie
Kielce
shutterstock_2637727779
Miliardy od giganta. "Największa inwestycja w Azji"
BIZNES
imageTitle
Ukraina krytykuje neutralność rosyjskich łyżwiarzy. Domaga się reakcji MKOl
EUROSPORT
Arabia
Pustynny kraj nawiedziły ulewy
METEO
shutterstock_1524564836
Dodatkowe pasy na autostradzie. Lawina ofert
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
"Jesteśmy gotowi". Zełenski o elementach planu pokojowego
Świat
Znaleźli 130 kilogramów mięsa
130 kilogramów mięsa w potoku. Sprawca ukarany
Kraków
Służby przed więzieniem w Machala w Ekwadorze
Kilkanaście ciał znaleziono w więzieniu. Sprawę bada policja
Świat
Karol Nawrocki na rozpoczęciu roku szkolnego
Nawrocki kontra Nowacka. Co się stanie, gdy prezydent zawetuje reformę edukacji?
Justyna Suchecka
Wypadek w miejscowości Kożuszki-Parcel
Zderzenie i dachowanie. Trzy osoby w szpitalu
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica