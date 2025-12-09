Co ma kojec do konstytucji? Odpowiedź w "Kropce nad i"

Borowski: mamy prezydenta szkodnika Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w ubiegłym tygodniu, że zawetował nowelizację ustawy o ochronie zwierząt - tak zwaną ustawę łańcuchową - zakazującą trzymania psów na uwięzi i wprowadzającą wymogi dotyczące kojców, w których są one trzymane.

Uzasadniając swoją decyzję, podkreślił, że choć intencja ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to - według niego - ustawa była źle napisana. Mówił między innymi, że "proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne", a "kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa".

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że Sejm 17 grudnia będzie głosować nad wetem w tej sprawie.

Borowski: mamy prezydenta szkodnika

Te działania Nawrockiego komentował w "Kropce nad i" w TVN24 senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski, były wicepremier, były marszałek Sejmu.

- Interwencja prezydenta w tej sprawie pokazuje, na czym polega właściwie absurd żądania prezydenta, żeby uzgadniać z nim ustawy. Pierwszy raz w historii mamy coś takiego - powiedział.

Dodał, że "byli prezydenci, którzy mieli inne pochodzenie polityczne niż rząd, nigdy czegoś takiego nie mówili".

- Otóż prezydent zawetował tę ustawę dlatego, że mu się kojce nie podobały - mówił dalej Borowski, nawiązując do argumentu, jaki przedstawiła głowa państwa.

- Jak prezydentowi nie spodoba się jeden przepis, (...), to wetuje ustawę. Przecież to jest absurd. Prezydent jest strażnikiem konstytucji i najwyższym reprezentantem Polski za granicą. I tyle. W związku z tym pytam: jaki związek z konstytucją ma dwudziestometrowy kojec? Żadnego - mówił dalej senator.

- Przykro mi to powiedzieć, ale mamy prezydenta szkodnika. Po prostu, zwyczajnie. I chyba to nie będzie koniec - dodał gość TVN24.

Borowski o wecie Nawrockiego do ustawy łańcuchowej: to jest kompromitacja Źródło: TVN24

"Wetomat albo wetoman"

Marek Borowski został zapytany, czy jego zdaniem krytycy Nawrockiego słusznie określają prezydenta jako "wetomat", w związku z liczbą ustaw, których podpisania odmówił w ostatnim czasie.

- Wetomat albo wetoman. Brałem udział w audycji, obok mnie siedział przedstawiciel prezydenta, i kiedy mówiliśmy o tych wetach, to powiedział: "Ale o co chodzi?" Mówi: "Przecież 80 ustaw podpisał, a tylko 15 zawetował". (...). A ja mówię: "Ależ proszę pana, 15 ustaw zawetował w trzy miesiące. Niech pan to zrozumie" - zwrócił uwagę senator.