Lekarze apelują o badanie jąder i prostaty. "Tak niewiele trzeba, żeby uratować sobie życie"
- Nie ma się czego wstydzić i trzeba to robić jak najprędzej - radzi pan Marek.
Podczas podstawowego badania wykryto u niego raka prostaty.
Tylko dwa jądra, a tysiąc powodów, żeby się nie zbadać
- Mówię czasami, że mamy tylko dwa jądra, ale tysiąc powodów, żeby się nie zbadać urologicznie - powiedział na antenie TVN24 prof. Marcin Słojewski, kierownik Kliniki Urologii i Onkologii w USK nr 2 PUM w Szczecinie.
Listopad to miesiąc świadomości męskich nowotworów i znakomita okazja, żeby przypomnieć o konieczności regularnych badań. Rak prostaty to w ostatnich latach najczęściej diagnozowany nowotwór u mężczyzn w Polsce.
PSA oraz badanie urologiczne
- Rozwija się bardzo powoli, bardzo podstępnie, nie dając żadnych wczesnych objawów. Często jedyną metodą jest po prostu regularne badanie antygenu sterczowego - czyli tego słynnego PSA - oraz badanie urologiczne. Tak niewiele trzeba, żeby uratować sobie życie - dodał prof. Słojewski.
Lekarze przekonują, że liczba mężczyzn, którzy przychodzą zbadać się czysto profilaktycznie, rośnie, to w kwestii świadomości wciąż mamy wiele do nadrobienia.
- Po sylwestrze postanowiłem zrzucić trochę kilogramów i zaczęły mnie boleć plecy. Na kontroli okazało się, że nie do końca to są plecy. Było to problemy z nerkami, co pociągnęło dalszą diagnozę, że jestem chory na nowotwór - opowiadał pan Ryszard.
"Wąsy nie wykryją raka"
Charakterystycznym elementem listopada i towarzyszącej mu akcji Movember są wąsy, które zapuszcza wielu mężczyzn.
- Wąsy, które kojarzą się z listopadem, nie wykryją raka jądra, ani raka gruczołu krokowego, ale mogą przyczynić się do poniesienia świadomości - powiedział przed naszą kamerą prof. Piotr Chłosta, kierownik Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, który promuje też profilaktykę męskiego zdrowia jako gitarzysta na scenie.
Można się całkowicie wyleczyć
Przy okazji festiwal KultURO, którego jest inicjatorem, do lekarzy zgłasza się więcej mężczyzn chcących sprawdzić, czy z ich zdrowiem wszystko jest w porządku.
- Problem wykryty szybko może być podstawą do zastosowania mało inwazyjnego i mało okaleczającego sposobu leczenia - uwaga - z intencją całkowitego wyleczenia - podkreślił prof. Chłosta.