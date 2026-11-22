Polska Lekarze apelują o badanie jąder i prostaty. "Tak niewiele trzeba, żeby uratować sobie życie" Oprac. Tomasz Mikulicz |

Movember. Lekarze przypominają o badaniach prostaty Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Business/Getty Images

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- Nie ma się czego wstydzić i trzeba to robić jak najprędzej - radzi pan Marek.

Podczas podstawowego badania wykryto u niego raka prostaty.

Listopad jest miesiącem akcji Movember Źródło zdjęcia: TVN24

Tylko dwa jądra, a tysiąc powodów, żeby się nie zbadać

- Mówię czasami, że mamy tylko dwa jądra, ale tysiąc powodów, żeby się nie zbadać urologicznie - powiedział na antenie TVN24 prof. Marcin Słojewski, kierownik Kliniki Urologii i Onkologii w USK nr 2 PUM w Szczecinie.

Listopad to miesiąc świadomości męskich nowotworów i znakomita okazja, żeby przypomnieć o konieczności regularnych badań. Rak prostaty to w ostatnich latach najczęściej diagnozowany nowotwór u mężczyzn w Polsce.

Pacjenci mówią, że nie ma się czego wstydzić i trzeba robić badania jak najprędzej Źródło zdjęcia: TVN24

PSA oraz badanie urologiczne

- Rozwija się bardzo powoli, bardzo podstępnie, nie dając żadnych wczesnych objawów. Często jedyną metodą jest po prostu regularne badanie antygenu sterczowego - czyli tego słynnego PSA - oraz badanie urologiczne. Tak niewiele trzeba, żeby uratować sobie życie - dodał prof. Słojewski.

Lekarze przekonują, że liczba mężczyzn, którzy przychodzą zbadać się czysto profilaktycznie, rośnie, to w kwestii świadomości wciąż mamy wiele do nadrobienia.

- Po sylwestrze postanowiłem zrzucić trochę kilogramów i zaczęły mnie boleć plecy. Na kontroli okazało się, że nie do końca to są plecy. Było to problemy z nerkami, co pociągnęło dalszą diagnozę, że jestem chory na nowotwór - opowiadał pan Ryszard.

Listopad jest miesiącem akcji Movember Źródło zdjęcia: TVN24

"Wąsy nie wykryją raka"

Charakterystycznym elementem listopada i towarzyszącej mu akcji Movember są wąsy, które zapuszcza wielu mężczyzn.

- Wąsy, które kojarzą się z listopadem, nie wykryją raka jądra, ani raka gruczołu krokowego, ale mogą przyczynić się do poniesienia świadomości - powiedział przed naszą kamerą prof. Piotr Chłosta, kierownik Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, który promuje też profilaktykę męskiego zdrowia jako gitarzysta na scenie.

Można się całkowicie wyleczyć

Przy okazji festiwal KultURO, którego jest inicjatorem, do lekarzy zgłasza się więcej mężczyzn chcących sprawdzić, czy z ich zdrowiem wszystko jest w porządku.

- Problem wykryty szybko może być podstawą do zastosowania mało inwazyjnego i mało okaleczającego sposobu leczenia - uwaga - z intencją całkowitego wyleczenia - podkreślił prof. Chłosta.