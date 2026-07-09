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Polska

Wniosek o uchylenie immunitetu senatora KO. W tle sprzedaż mieszkania z bonifikatą

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Marcin Zawiła
Jelenia Góra
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
Do Senatu wpłynął wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu senatorowi Koalicji Obywatelskiej Marcinowi Zawile. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w dysponowaniu lokalami należącymi do zasobów Jeleniej Góry w okresie, gdy polityk był prezydentem miasta.

Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał wniosek o uchylenie immunitetu senatora KO do marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w czwartek. 

Sprawa dotyczy prowadzonego od 2023 roku przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu śledztwa o nieprawidłowościach przy zbywaniu lokali mieszkalnych przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze. 

Zdaniem prokuratury zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy "dostatecznie uzasadnia" popełnienie przestępstwa nadużycia uprawnień przez Marcina Zawiłę, w okresie od 30 listopada 2016 roku do 17 lipca 2018 roku, gdy pełnił urząd prezydenta Jeleniej Góry.

Marcin Zawiła
Marcin Zawiła
Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Macin Zawiła był prezydentem Jeleniej Góry w latach 1990-1994 i 2010-2018. W 2023 roku wystartował i otrzymał mandat do Senatu z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Pociągnięcie senatora do odpowiedzialności karnej wymaga wcześniejszej zgody Senatu - uchylenia immunitetu. 

Co ustalili śledczy?

Według śledczych polityk "działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków". Miało to polegać na pisemnym wyrażeniu zgody przez Zawiłę na przydzielenie ustalonym osobom lokalu mieszkalnego w Jeleniej Górze z pominięciem trybu ofertowego, przy "jednoczesnym dokonaniu nieobiektywnej i stronniczej oceny okoliczności przedstawionych przez zainteresowanych mających wskazywać na ich trudną sytuację mieszkaniową" - wynika z komunikatu Prokuratury Krajowej.

Według prokuratury skutkowało to nabyciem przez wspomniane osoby prawa do wykupu lokalu komunalnego z zastosowaniem bonifikaty (zniżki) w wysokości 99 procent. Prokuratura twierdzi, że lokal pierwotnie był przeznaczony do "sprzedaży na wolnym rynku", a tym samym, zdaniem śledczych, mogło to skutkować wyrządzeniem miastu szkody majątkowej w wysokości 169 542,10 złotych.

Śledztwo prokuratury

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wszczęła śledztwo 6 marca 2023 roku. Postępowanie dotyczące nieprawidłowości przy zbywaniu lokali mieszkalnych tyczyło się pięciorga funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Jeleniej Góry oraz trzech innych osób. 

Po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego 28 października 2025 roku prokurator skierował przeciwko tym osobom akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. 

Prokuratura wyjaśniła w czwartkowym komunikacie, że z uwagi na pełniony przez Zawiłę mandat senatora, zaistniała konieczność zarejestrowania materiałów dotyczących możliwości popełnienia przez niego przestępstwa jako odrębnego postępowania. W jego toku śledczy uzyskali dokumentację dotyczącą procedury przydziału lokalu oraz przesłuchano świadków. 

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Jelenia GóraKoalicja Obywatelska
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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