W piątek w Olsztynie rozpoczęła się czwarta edycja Campus Polska Przyszłości, której inicjatorem jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - To miejsce i inicjatywa są absolutnie wyjątkowe. Nie ma takiego festiwalu społeczno-politycznego w naszej części Europy - mówił Trzaskowski. - Dzięki Campusowi tylu młodych ludzi zdecydowało zaangażować się w życie społeczno-polityczne - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka.

- Rozpoczynający się w piątek w Olsztynie Campus Polska Przyszłości to miejsce i inicjatywa wyjątkowa, nie ma takiego festiwalu społeczno-politycznego w tej części Europy. Co najważniejsze, w życiu i polityce liczy się konsekwencja. To już czwarta edycja. Zapowiadaliśmy, że co roku będziemy organizować Campus Polska Przyszłości niezależnie od okoliczności politycznych - mówił Trzaskowski w czasie konferencji zapowiadającej tygodniowe wydarzenie w stolicy Warmii i Mazur.

Trzaskowski o Campusie: to armia zaangażowanych ludzi

Dodał, że cztery lata temu organizatorzy mówili, że pierwsza edycja Campusu to początek dialogu z młodym pokoleniem. - W każdym kolejnym roku udało nam się organizować Campus Polska Przyszłości niezależnie od tego, czy partie demokratyczne były w opozycji, akurat toczyła się kampania wyborcza, czy tak jak dzisiaj, że partie demokratyczne współrządzą Polską i określają najważniejsze kierunki na przyszłość - podkreślił.

Trzaskowski zaznaczył, że to przedsięwzięcie, które trwa przez cały rok. W dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad pięć tysięcy młodych osób. - To armia zaangażowanych ludzi, młodych ludzi, którym zależy na Polsce, którzy chcą rozmawiać o tym, co dla nas najważniejsze - podkreślił. Dodał, że to młodzi ludzie przejmują organizację Campusu, co - jak wskazał - "daje nadzieję, że Campus będzie trwał przez następne lata". Mówił, że będzie to też gwarancją pojawiania się świeżych pomysłów, a Campus jest przedsięwzięciem całkowicie niezależnym.

Nowacka: Campus będzie i wpływa na polską politykę

Ministra edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że w tegorocznej edycji bierze udział 1,1 tysiąca uczestników. - Energia, dialog i zmiana, bo nie oszukujmy się - Campus będzie i wpływa na polską politykę. Dzięki Campusowi tylu młodych ludzi zdecydowało zaangażować się w życie społeczno-polityczne - mówiła.

Podkreśliła, że ci, którzy uczestniczyli w pierwszej edycji, dziś często są liderami zmian w społecznościach lokalnych. Dodała, że jest "kilku posłów i posłanek, którzy swoją przygodę polityczną też rozpoczynali od dialogu i pracy na Campusie".

Nitras: oddajemy rządzących w ręce młodzieży

Minister sportu Sławomir Nitras powiedział, że "tegoroczny Campus będzie wyjątkowy, bo pierwszy raz będą na nim obecni ci, którzy sprawują realną władzę". - Pierwszy raz na Campusie będzie premier urzędujący. Oddajemy premiera, ministrów, rządzących w ręce młodzieży po to, by z nią się skonfrontowali. Pytania zadawane nigdy nie są pytaniami z tezą, żeby komuś sprawić przykrość, zrobić krzywdę. Pytania są po to, by zająć się problemami - mówił.

Podkreślił, że "jeśli dziś rząd Donalda Tuska mówi: 'psychiatria, psychologia szczególnie jeśli chodzi o młodych ludzi, jest priorytetem rządu' i kieruje dodatkowe środki, to jest efekt dyskusji lat poprzednich na Campusie".

Nitras podkreślił, że nie obawia się zarzutów dotyczących finansowania Campusu. - Zorganizowaliśmy trzy Campusy, podczas gdy prokuratorem generalnym był pan Ziobro, premierem był pan Morawiecki, prokuratura była skrajnie upartyjniona, byli tam funkcjonariusze pisowscy. Fundacja (Camupusu - red.) składa sprawozdania finansowe. My nigdy nie mieliśmy złotówki z pieniędzy publicznych, nigdy żadne pieniądze z budżetu państwa, ze spółek Skarbu Państwa nie finansowały (inicjatywy - red.). To jest nasze założenie. To, że rząd się w Polsce zmienił, to nic nie zmieni (...) finanse są transparentne - zapewnił.

Dodał, że słyszał opinie wygłaszane przez polityków PiS, którzy na uwagi, że pikniki wojskowe czy poświęcone programowi 800 plus w ubiegłym roku służyły promocji PiS, podnosili, że Campus służyć ma KO. - Różnica między nami jest taka, że my żadnych pieniędzy publicznych nie kradniemy. Natomiast ci, którzy próbują nas w to bagno pisowskie umoczyć, to są ludzie, za którymi ciągną się poważne zarzuty nadużyć finansowych, wykorzystywania pieniędzy publicznych do celów publicznych - powiedział Nitras.

Campus Polska Przyszłości, to tygodniowe wydarzenie, które organizuje Fundacja Campus Polska Przyszłości, a inicjatorem jest Rafał Trzaskowski. Pierwsza edycja miała miejsce w 2021 roku. Podczas Campusu uczestnicy w debatach, panelach i warsztatach rozmawiają na określone tematy. W tym roku wyodrębniono kilka grup tematycznych, wokół których będą się ogniskowały główne wydarzenia. Są to zagadnienia dotyczące: bezpieczeństwa - zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym, kompetencje przyszłości, blok tematów określanych jako "różnorodne społeczeństwo", a także szeroko rozumiany komfort życia oraz gospodarka i technologie. Podczas większości dyskusji uczestnicy będą mogli zadawać zaproszonym gościom pytania.

