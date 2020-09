Co zawiera nowa umowa koalicyjna? Nieoficjalne ustalenia "Faktów" TVN

W umowie koalicyjnej nie zostały zawarte - jak ustaliły "Fakty" TVN - konkretne deklaracje dotyczące ustaw o ochronie zwierząt oraz ustawy o "bezkarności" urzędników. Decyzja o tym, co zrobić z ustawą w sprawie ochrony zwierząt ma być podjęta dopiero po tym, jak prace nad nią zakończy Senat i kiedy z powrotem trafi do Sejmu.

"Mamy tu do czynienia raczej z porozumieniem taktycznym"

Bartosz Brzyski z Klubu Jagiellońskiego ocenił, że "mamy tu do czynienia raczej z porozumieniem taktycznym, chwilowym". - Dlatego, że to nie rozwiązuje żadnych problemów. Fundamentalnym z mojej perspektywy problemem jest to, jak w ogóle będzie wyglądać Zjednoczona Prawica po kolejnych wyborach, a to w dużej mierze będzie zależało od tego, czy i komu Prawo i Sprawiedliwość zagwarantuje znalezienie się na wspólnych listach wyborczych - wskazywał.