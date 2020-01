"Sąd Najwyższy przeciął spór i dał pewność obywatelowi"

Uchwała Sądu Najwyższego nie dotyczy statusu sędziów. Sędzią się jest. Ona dotyczy tego, czy obywatel ma prawo poczuć, że jego sprawa została rozstrzygnięta niezawiśle i bezstronnie - tłumaczył doktor Wojciech Górowski z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odniósł się do uchwały dotyczącej zasiadania w składach sędziowskich osób wskazanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

Sąd Najwyższy w składzie trzech izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał w czwartek uchwałę dotyczącą legalności zasiadania w składach sędziowskich osób wskazanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. W posiedzeniu SN wzięło udział 59 sędziów trzech izb. 53 głosowało za przyjęciem uchwały, sześciu złożyło zdanie odrębne.

Całe uzasadnienie uchwały SN 24.01 | To, co się zdarzyło w polskim systemie prawnym, doprowadziło do potężnej niepewności i chaosu - powiedział sędzia Sądu Najwyższego Włodzimierz Wróbel w uzasadnieniu uchwały, która dotyczyła zasiadania w składach sędziowskich osób wyłonionych przez nową, wybraną przez polityków KRS. - Tej niepewności nie da się zlikwidować uchwałą Sądu Najwyższego. My możemy robić bardzo niewiele. Próbować kontrolować chaos, który się już wydarzył. Od tego, żeby przywrócić porządek, spokój, pewność, stabilność dla obywateli jest ustawodawca - dodał.

Przyjęta uchwała składa się z czterech punktów:

- Sąd Najwyższy stwierdził, że jeśli w składzie zasiada osoba powołana na sędziego SN na wniosek nowej KRS, taki skład jest nieprawidłowo obsadzony.

- W przypadku sądów powszechnych i wojskowych sytuacja jest podobna, ale pod warunkiem, że wadliwość procesu powoływania sędziego "prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności".

- Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia.

- Natomiast w odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej SN uchwała ma zastosowanie do orzeczeń tej Izby bez względu na datę ich wydania.

Jak uchwała SN wpłynęła na prace sędziów rekomendowanych przez nową KRS? Jedni orzekają, bo "nie są od politykowania", inni prowadzą rozprawy dalej, bo "czekają na uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego". Jeszcze inni - też czekają, ale z tego powodu rozprawy odraczają. Sprawdzamy, jak po wczorajszej uchwale Sądu Najwyższego wygląda sytuacja w sądach powszechnych.

"Sąd Najwyższy przeciął spór i dał pewność obywatelowi"

O tym, jak uchwała Sądu Najwyższego może wpłynąć na pracę sądów, mówił w rozmowie z TVN24 doktor Wojciech Górowski z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Uchwała wiąże każdy skład Sądu Najwyższego. To znaczy, że jeżeli jakakolwiek sprawa [związana - przyp. red.] z zarzutami o to, że sąd był niezawisły, trafi przed oblicze Sądu Najwyższego, to Sąd Najwyższy musi orzec tak jak we wczorajszej uchwale. Każda sprawa, która trafi przed Sąd Najwyższy nie może być inaczej rozstrzygnięta - wskazywał.

Wyjaśniał także, że uchwała SN wiąże sądy powszechne, ale "nie wprost", lecz "mocą autorytetu". - To ma zasadnicze znaczenie dla obywatela. Dla obywatela ma znaczenie to, że Sąd Najwyższy przeciął spór i dał pewność obywatelowi, że jak pójdzie do sądu, to jego sprawa zostanie rozstrzygnięta ostatecznie - zwracał uwagę. - Sąd Najwyższy powiedział tak: w każdej sprawie, która toczy się przed sądem powszechnym, strony - powód, pozwany, oskarżony - mają prawo żądać badania tego, czy sąd jest niezawisły - kontynuował doktor Górowski.

"Uchwała Sądu Najwyższego nie dotyczy statusu sędziów. Sędzią się jest"

Jednocześnie - jak zaznaczył ekspert z Uniwersytetu Jagiellońskiego - uchwała Sądu Najwyższego "nie dotyczy statusu sędziów".

- Sędzią się jest - podkreślił doktor Górowski. - Ona dotyczy tego, czy obywatel ma prawo poczuć, że jego sprawa została rozstrzygnięta niezawiśle i bezstronnie. Wiąże nas prawo Unii Europejskiej i polska konstytucja, a z niej wprost wynika, że każdy ma prawo do sądu, a tym prawem jest to, że idąc do sądu, ja wiem, że moja sprawa będzie rozstrzygnięta bezstronnie - dodał.

