Polska Spotkajmy się w Siemiatyczach. Wyjątkowa trasa z okazji urodzin TVN24

"Jesteśmy stąd". TVN24 wyrusza w wyjątkową trasę po Polsce

Już od godziny 6.00 rano będzie można obserwować pierwsze relacje na żywo dla TVN24 i "Dzień Dobry TVN". - Nie mogę się doczekać tego spotkania. Serce Podlasia na początek urodzin TVN24 zabije mocnej. Poznajcie tych gościnnych ludzi, zobaczcie ten kawałek Polski - zaprasza Joanna Kryńska, dziennikarka TVN24. - Jestem z Siemiatycz. Kocham to miejsce - dodaje autorka podcastu "Wywiad medyczny".

Urodzinowego spotkania nie może się doczekać także Radosław Mróz. - Podlasie to dom. Miejsce spotkania z bliskimi. Bardzo się cieszę, że urodziny stacji będziemy obchodzić razem z naszymi widzami w całej Polsce. Jadąc do Siemiatycz jedziemy do siebie - mówi dziennikarz. - To będzie ciepła, serdeczna wizyta. Będą rozmowy z fascynującymi ludźmi regionu. Nie mogę się doczekać spotkania z mieszkańcami i widzami - przyznaje.

TVN24 zaprasza do Siemiatycz 18 kwietnia

TVN24 w Siemiatyczach

Strefę TVN24 znajdą państwo w Siemiatyckim Ośrodku Kultury (Legionów Piłsudskiego 1). Od godziny 8. do godziny 16. w sobotę będą tam czekać liczne atrakcje, które pozwolą zajrzeć za kulisy pracy redakcji. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez Joannę Kryńską i Radosława Mroza, zwiedzić nowoczesny wóz transmisyjny, zobaczyć, jak realizowane są wejścia antenowe.

Siemiatyczanie będą mieli okazję spotkać się z dziennikarzami TVN24 i porozmawiać o ich pracy, m.in. z Mają Popielarską, która podzieli się swoją wiedzą na temat ogrodów i roślin. Nasi goście będą też mieli okazję przyjrzeć się nagraniom programów czy podcastu.

Wyjątkowi goście z Podlasia

Widzowie TVN24 zobaczą na antenie osoby związane z Podlasiem. W Poranku pojawi się między innymi dr Jan Domitrz, lekarz specjalizujący się w leczeniu niepłodności i procedurze in vitro, który przez lata związany był zawodowo z północno-wschodnią Polską. W części poświęconej tematom zdrowotnym w podcaście "Wywiad medyczny" pojawi się dr Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, lekarka i ekspertka systemu ochrony zdrowia, która wielokrotnie podejmowała działania dotyczące dostępności leczenia również w mniejszych ośrodkach, takich jak te na Podlasiu.

W nagrywanych na miejscu programach nie zabraknie także akcentów kulturalnych. Pojawi się m.in. influencer Kolorek (Karol Stefanowicz), znany popularyzator swojego regionu. Pochodzi z Białegostoku i jest dumny z podlaskiej gwary, a jego znakiem rozpoznawczym jest zwrot "dla mnie się podoba". Pojawi się też duet Swada & Niczos, którego twórczość wyrasta z inspiracji kulturą Podlasia i łączy nowoczesne brzmienia z lokalną tradycją oraz językiem.

Wszystkie programy użytkownicy będą mogli zobaczyć w serwisie TVN24+. Siemiatycze to pierwsze miejsce na urodzinowej trasie TVN24. Dziennikarze TVN24, Faktów TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ pojadą do kilkunastu miast i miasteczek w całej Polsce, gdzie spotkają się z lokalnymi społecznościami. W najbliższych tygodniach odwiedzą m.in. Kazimierz Dolny, Słupsk, Giżycko czy Bielsko-Białą.