Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Spotkajmy się w Siemiatyczach. Wyjątkowa trasa z okazji urodzin TVN24

Joanna Kryńska
"Jesteśmy stąd". TVN24 wyrusza w wyjątkową trasę po Polsce
Już 18 kwietnia rusza urodzinowa trasa TVN24 pod hasłem "Jesteśmy stąd". W tę sobotę spotkamy się z mieszkańcami Siemiatycz. Gospodarzami wydarzenia będą: pochodząca z tego miasta Joanna Kryńska i związani z Podlasiem Radosław Mróz, Maja Popielarska oraz Mateusz Grzymkowski i Dariusz Łapiński (Fakty TVN).

Już od godziny 6.00 rano będzie można obserwować pierwsze relacje na żywo dla TVN24 i "Dzień Dobry TVN". - Nie mogę się doczekać tego spotkania. Serce Podlasia na początek urodzin TVN24 zabije mocnej. Poznajcie tych gościnnych ludzi, zobaczcie ten kawałek Polski - zaprasza Joanna Kryńska, dziennikarka TVN24. - Jestem z Siemiatycz. Kocham to miejsce - dodaje autorka podcastu "Wywiad medyczny".

Urodzinowego spotkania nie może się doczekać także Radosław Mróz. - Podlasie to dom. Miejsce spotkania z bliskimi. Bardzo się cieszę, że urodziny stacji będziemy obchodzić razem z naszymi widzami w całej Polsce. Jadąc do Siemiatycz jedziemy do siebie - mówi dziennikarz. - To będzie ciepła, serdeczna wizyta. Będą rozmowy z fascynującymi ludźmi regionu. Nie mogę się doczekać spotkania z mieszkańcami i widzami - przyznaje.

TVN24 zaprasza do Siemiatycz 18 kwietnia
TVN24 zaprasza do Siemiatycz 18 kwietnia

TVN24 w Siemiatyczach

Strefę TVN24 znajdą państwo w Siemiatyckim Ośrodku Kultury (Legionów Piłsudskiego 1). Od godziny 8. do godziny 16. w sobotę będą tam czekać liczne atrakcje, które pozwolą zajrzeć za kulisy pracy redakcji. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez Joannę Kryńską i Radosława Mroza, zwiedzić nowoczesny wóz transmisyjny, zobaczyć, jak realizowane są wejścia antenowe.

Siemiatyczanie będą mieli okazję spotkać się z dziennikarzami TVN24 i porozmawiać o ich pracy, m.in. z Mają Popielarską, która podzieli się swoją wiedzą na temat ogrodów i roślin. Nasi goście będą też mieli okazję przyjrzeć się nagraniom programów czy podcastu.

Wyjątkowi goście z Podlasia

Widzowie TVN24 zobaczą na antenie osoby związane z Podlasiem. W Poranku pojawi się między innymi dr Jan Domitrz, lekarz specjalizujący się w leczeniu niepłodności i procedurze in vitro, który przez lata związany był zawodowo z północno-wschodnią Polską. W części poświęconej tematom zdrowotnym w podcaście "Wywiad medyczny" pojawi się dr Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, lekarka i ekspertka systemu ochrony zdrowia, która wielokrotnie podejmowała działania dotyczące dostępności leczenia również w mniejszych ośrodkach, takich jak te na Podlasiu.

W nagrywanych na miejscu programach nie zabraknie także akcentów kulturalnych. Pojawi się m.in. influencer Kolorek (Karol Stefanowicz), znany popularyzator swojego regionu. Pochodzi z Białegostoku i jest dumny z podlaskiej gwary, a jego znakiem rozpoznawczym jest zwrot "dla mnie się podoba". Pojawi się też duet Swada & Niczos, którego twórczość wyrasta z inspiracji kulturą Podlasia i łączy nowoczesne brzmienia z lokalną tradycją oraz językiem.

Wszystkie szczegóły dotyczące spotkania TVN24 w Siemiatyczach znajdziecie w naszych social mediach.

Wszystkie programy użytkownicy będą mogli zobaczyć w serwisie TVN24+. Siemiatycze to pierwsze miejsce na urodzinowej trasie TVN24. Dziennikarze TVN24, Faktów TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ pojadą do kilkunastu miast i miasteczek w całej Polsce, gdzie spotkają się z lokalnymi społecznościami. W najbliższych tygodniach odwiedzą m.in. Kazimierz Dolny, Słupsk, Giżycko czy Bielsko-Białą.

"Jesteśmy stąd". TVN24 rusza w urodzinową trasę po Polsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Jesteśmy stąd". TVN24 rusza w urodzinową trasę po Polsce

Autorka/Autor: red.

Źródło zdjęcia głównego: FOTON/PAP

Udostępnij:
Tagi:
TVN24PodlasiePodlaskieMedia
Czytaj także:
Wrak, który stał się dowodem w sprawie o przestępstwo
Miał zerwane opony i uszkodzone felgi. Okazało się, że był wykorzystany przestępstwie
WARSZAWA
Donald Tusk
Ziobro przed Trybunał? Tusk komentuje
Polska
imageTitle
Świątek dla Eurosportu: nie oczekuję szybkich zmian
EUROSPORT
11 lat więzienia za zabójstwo wózkiem widłowym (zdjęcie ilustracyjne)
Zabójstwo w stoczni. Jest wyrok
Trójmiasto
Wołodymyr Zełenski
Zełenski ma wiadomość dla Węgier. Podał, kiedy zostanie naprawiony rurociąg
BIZNES
Viktor Orban przed mediami po oddaniu głosu w wyborach parlamentarnych (12.04.2026 r.)
Polityczne trzęsienie ziemi i "duży znak zapytania"
Sebastian Zakrzewski
United Airlines Boeing
Lotnicza fuzja w USA. Branża ostrzega przed skutkami dla klientów
BIZNES
MSBS GROT S16 FB-M1
"Sytuacja jest niełatwa". Nawet 140 osób może stracić pracę
BIZNES
Uczestnicy Marszu Żywych na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz w Oświęcimiu
Ocalali, młodzież, politycy. Ruszył Marsz Żywych
Kraków
Obywatel Indii z przerobionymi dokumentami zatrzymany na lotnisku Warszawa-Modlin
Wpadka 32-latka w Modlinie. Miał w paszporcie podrobione stemple
WARSZAWA
Rower przekazano właścicielowi
Rowerowy złodziej "dołączył" do wyścigu. Miał wyprzedzić peleton
Wrocław
Lotnisko we Frankfurcie
Utrudnienia na lotniskach. Tysiące odwołanych lotów
BIZNES
imageTitle
Problemy byłego mistrza świata. Skazany za nękanie żony
EUROSPORT
Manat zaskoczył amerykańskich policjantów
Płukały łódź, gdy zauważyły tego olbrzyma
METEO
Donald Trump
Włosi oburzeni słowami Trumpa. Przywołują słynne przysłowie
Świat
Rozmontowane części samochodowe w wykrytej dziupli
Auta o wartości dwóch milionów złotych rozłożone na części
Lubuskie
Konrad Berkowicz
Poseł rozwinął rulon. Oburzenie w Sejmie
Polska
Hermes narzędzie analityczne
Dziesięciu pokrzywdzonych systemem Hermes
Robert Zieliński
Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski
Czy Ziobro wyjedzie do USA? "Niczego nie mogę wykluczyć"
Polska
Najpierw ukradli pojazd, a potem porzucili go, zakopując w piasku
Nastolatkowie ukradli auto i usiłowali ukraść koparkę
WARSZAWA
Peter Magyar "ugotował psa w mikrofalówce"? Kaczyński i Tumanowicz powielają ordynarnego fake newsa
Magyar "upiekł szczenię"? Szerzą kłamstwo "z błogosławieństwem Rosji"
Michał Istel
Pożar sklepu
Pożar chińskiego marketu. Alert RCB do mieszkańców
Trójmiasto
Jarosław Kaczyński
Kaczyński "zachrumkał" w Sejmie. "Nie można się przestraszyć"
Polska
Przyjechała samochodem pod komisariat, by sprawdzić trzeźwość. Okazało się, że była pijana
Przyjechała na komisariat sprawdzić trzeźwość. Alkomat pokazał prawie półtora promila
Olsztyn
imageTitle
Rok koszmaru Sawickiego. "Codziennie budzisz się i nie wiesz, co cię zaskoczy"
EUROSPORT
Kapitol
Polityk rezygnuje ze stanowiska po publikacjach mediów
Świat
Gliwice, Polska. Stacja benzynowa Circle K
Ceny paliw w środę. Znamy nowe stawki
BIZNES
Niemowlę z obrażeniami trafiło do szpitala. Sprawą zajmuje się prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejne niemowlę w szpitalu. Ma obrażenia głowy i nóg
Poznań
imageTitle
O marzenia i miejsce w historii. Kowalski gra o awans na mistrzostwa świata
EUROSPORT
Anhtropic Claude AI
Anthropic w sporze z Pentagonem. Trwają negocjacje
BIZNES
