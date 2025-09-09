Tusk: zamkniemy granicę z Białorusią w nocy z czwartku na piątek Źródło: TVN24

Donald Tusk zabrał głos przed posiedzeniem Rady Ministrów. - W piątek rozpoczynają się bardzo agresywne z punktu widzenia doktryny wojskowej manewry rosyjsko-białoruskie na terenie Białorusi, bardzo blisko polskiej granicy. To ma swoje różne konsekwencje, między innymi odpowiedzią są także manewry po naszej stronie, polskiego wojska i sił sojuszniczych - powiedział.

Dodał, że celem manewrów rosyjsko-białoruskich "jest między innymi słynny Przesmyk Suwalski, to znaczy na razie celem symulacji działań".

Premier mówił, że "mamy też do czynienia z narastającą liczbą różnych prowokacji ze strony Rosji i Białorusi".

- W związku z tym ze względu na bezpieczeństwo państwa o północy z czwartku na piątek zamkniemy granicę z Białorusią, w tym przejścia kolejowe, w związku z manewrami Zapad - poinformował.

- Resorty, których tak czy inaczej ta decyzja będzie dotyczyła, są zobowiązane, aby przedstawić precyzyjne raporty co do konsekwencji tej decyzji - dodał.

