Polska Tusk komentuje decyzję ETPC. "Dotarło?"

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie ws. nieuznanych sędziów TK

"Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnął jednoznacznie sprawę wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Państwo ma obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających im orzekanie. Dotarło?" - napisał premier Donald Tusk na X.

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnął jednoznacznie sprawę wybranych przez sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Państwo ma obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających im orzekanie. Dotarło? — Donald Tusk (@donaldtusk) May 6, 2026 Rozwiń Źródło: X/Donald Tusk

Decyzja ETPC

W wydanym we wtorek zabezpieczeniu ETPC apeluje o zapewnienie, aby właściwe polskie władze publiczne powstrzymały się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w dniu 13 marca 2026 roku. Od decyzji tej nie ma odwołania i wchodzi ona w życie z efektem natychmiastowym.

Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) zwrócili się sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, których prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do pracy. Są to Marcin Dziurda, Anna Korwin Piotrowska, Krystian Markiewicz oraz Maciej Taborowski. Razem z Magdaleną Bentkowską oraz Dariuszem Szostkiem zostali oni 13 marca wybrani przez Sejm na obsadzenie wakatów w TK.

Na zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego dwoje wybranych przez Sejm sędziów - Bentkowska i Szostek - złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele KPRP mówili, że sytuacja czworga pozostałych jest analizowana, gdyż według prezydenckiej kancelarii w Sejmie doszło do błędów.

9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej tych czworo sędziów złożyło ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta", ślubowanie ponownie złożyło też dwoje sędziów TK, którzy już wcześniej zrobili to w obecności prezydenta. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta na biurze podawczym kancelarii prezydenta.

