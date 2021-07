Morawiec: sędziowie Izby Dyscyplinarnej są w bardzo niekomfortowej sytuacji

"Prosta droga do polexitu"

Według niej lekceważenie decyzji TSUE to "prosta droga do polexitu". - W tym momencie, kiedy powiązano wypłatę środków unijnych z przestrzeganiem praworządności jest to kolejny etap ku temu, by pozbawiono nas środków z Funduszu Odbudowy - oceniła Morawiec.