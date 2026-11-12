"Trzeba coś zrobić, chociaż jesteśmy daleko". Wsparcie nowojorskich strażaków dla Krakowa

Strażacy z USA przyłączają się do zbiórki na rzecz Krakowa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Zbiórka Fundacji TVN "Solidarni z Krakowem"

Stanisław Trojanowski należy do związku zrzeszającego strażaków polskiego pochodzenia w Nowym Jorku. Jego członkowie podczas ostatniego comiesięcznego zebrania zdecydowali, że chcą wspomóc ofiary ataku przez Fundację TVN.

- Żeby poprzeć nie tyko tych policjantów, ale wszystkich, którzy zostali zranieni albo zabici. Każdy robi, co może, a nasza organizacja jest tak stworzona, żeby pomagać - zaznaczył emerytowany strażak.

Zaangażowanie strażaków

Prezeska Fundacji TVN Zuzanna Lewandowska przyznała, że do organizacji odezwało się "dużo osób z różnych części świata". - W tym strażacy z Nowego Jorku, co jest dla nas wyjątkowo wzruszające - powiedziała.

Pomaganie innym to codzienność pana Stanisława. Gdy 11 września w 2001 roku terroryści zaatakowali nowojorski World Trade Center, był jednym z bohaterów akcji ratunkowej. W 2004 r. pokazywał reporterowi "Faktów" pamiątkowy mundur z tamtego czasu.

Teraz rodacy zza oceanu wiedzą, jak bardzo ich wsparcie potrzebne jest w Polsce. - To zaraz uderzyło, że trzeba coś zrobić, żeby pomóc, chociaż jesteśmy tak daleko - powiedział Trojanowski.

Zbiórka "Solidarni z Krakowem"

- Fundacja TVN skontaktowała się z nami na drugi dzień, pytając o możliwość wsparcia - powiedział zastępca miasta Krakowa Elżbieta Kois-Żurek.

Akcja "Solidarni z Krakowem" ruszyła, bo o możliwość pomocy Krakowianom dopytywali widzowie. Na starcie Fundacja TVN przeznaczyła na jej cel 500 tys. zł.

- Dojście i psychiczne i fizyczne do siebie będzie trwało - mówi pani Krystyna, mieszkanka miasta.

I kosztowało. Już teraz środki zebrane przez Fundację TVN liczone są w milionach.

- Będziemy pracować nad przekazywaniem tych pieniędzy zgodnie z celami zbiórki, czyli dla rodzin i ofiar, w tym naszych bohaterskich policjantów, oraz dla miasta na wsparcie programów związanych ze zdrowiem psychicznym mieszkańców - wyjaśniła prezeska Fundacji TVN.

Wszystkie zebrane przez fundację pieniądze trafią na ten cel.

Można je wpłacać wysyłając SMS o treści POMAGAM na numer 7356, lub Blik na numer 509 559 966. Darowizny mogą tez wpływać przez stronę Fundacji TVN lub konto bankowe, w złotówkach, dolarach lub funtach.