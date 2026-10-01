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Nawet około 100 tysięcy złotych mogło kosztować świętowanie 40-lecia Trybunału Konstytucyjnego urządzone przez Bogdana Święczkowskiego w czasie trwającego kryzysu i paraliżu tej instytucji - wynika z informacji Patryka Michalskiego, autora programu "News Michalskiego" w TVN24+. Trybunał Konstytucyjny zapłacił 26 909,40 zł za "usługę bankietową". Biuro prasowe mimo pytań nie sprecyzowało, co konkretnie wchodziło w jej skład.