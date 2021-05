Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w sprawie dotyczącej sędziego dublera w polskim TK 

Polska naruszyła prawo do sądu i rzetelnego procesu - uznał w piątek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Chodzi o fakt, że w składzie Trybunału Konstytucyjnego zasiadał sędzia wybrany na miejsce już wcześniej obsadzone, Mariusz Muszyński.

Przed dziewięcioma laty lokalny producent trawników z Leszna Dolnego (województwo lubuskie) wystąpił o odszkodowanie od państwa, po tym jak dziki zniszczyły część jego pola. Sądy wszystkich instancji wydały wyroki niekorzystne dla przedsiębiorcy, ale jeden z wątków sprawy trafił do Trybunału Konstytucyjnego. Tam sprawę rozpatrywał skład z Mariuszem Muszyńskim, tzw. sędzią dublerem , który został wybrany do Trybunału na jedno ze stanowisk obsadzonych już wcześniej przez Sejm.

Trybunał z Muszyńskim w składzie nie uwzględnił skargi firmy, dlatego prawnicy przedsiębiorstwa skierowali sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, skarżąc się na nieodpowiednią obsadę polskiego TK.

RPO: rozprawa o niezwykle ważnym znaczeniu

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich "sprawa ta ma niezwykle ważne znaczenie dla obywateli Polski i ich prawa do sądu". RPO jest zdania, że wadliwe powołanie sędziego rzeczywiście powoduje wątpliwości co do prawidłowości orzeczenia wydanego w składzie z jego udziałem.