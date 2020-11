Trwają prace nad okrojeniem wymagań egzaminacyjnych. MEN: przez pandemię i strajk

W połowie października premier Mateusz Morawieckiego przyznał, że nauczanie zdalne nie może być równie efektywne, co tradycyjne nauczanie w klasie . - Minister edukacji będzie prezentował dane i informacje dotyczące lżejszego programu nauczania, żeby oddać sprawiedliwość tym, którzy starają się rzetelnie uczyć, ale wiedzą doskonale, że przez internet nauka jest dużo trudniejsza i mniej efektywna niż nauka bezpośrednia. Te tygodnie będą trudne, ale postaramy się zmienić podstawy programowe, żeby mniej wymagać w związku z tym, że nauka jest inna - zapowiadał wówczas szef rządu.

Pod koniec października minister edukacji Przemysław Czarnek ogłosił, że powołał w resorcie zespoły, które zajmą się dostosowaniem podstaw programowych do sytuacji w szkołach i nauki zdalnej .

- Chodzi o zakres egzaminów maturalnych i dla klas ósmych. Zmiana będzie chwilowa, incydentalna i w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych - mówił wówczas Czarnek. I tłumaczył, że "celem jest zmniejszenie zakresu wiedzy na egzaminach i najdalej do grudnia ta wiedza o zmianach będzie powszechna".

Na razie mnożą się pytania

Ale sami zainteresowani, czyli nauczyciele i uczniowie, się niepokoją. Wśród nich Zygmunt Puchalski, prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego, który 3 listopada zaapelował do ministra edukacji o pilne "podjęcie działań, które dostosują obciążenia nakładane na uczniów do nowych realiów".

Już miesiąc wcześniej o to samo apelowało zrzeszające ponad 5 tysięcy dyrektorów i liderów oświatowych Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty . Jego zdaniem niezbędne jest "natychmiastowe podjęcie (już spóźnionych) działań w celu zmiany nierealistycznych podstaw programowych – z uwzględnieniem konsultacji społecznych na szeroką skalę. Zajmie to kilka miesięcy, lecz w sytuacji kryzysowej wystarczy na początek danie inicjatywy nauczycielom".

- Sytuacja, która miała miejsce już wcześniej, czyli strajk nauczycieli, okres pandemii w ubiegłym roku szkolnym i sytuacja w obecnym, skłoniły nas do decyzji, aby te egzaminy wyglądały inaczej niż w latach poprzednich - mówi wiceminister Kopeć. I dodaje, że do tego skłaniała też analiza tegorocznych wyników egzaminów, które z powodu pandemii zostały przeprowadzone w czerwcu, a nie tak jak planowano w kwietniu dla klas ósmych i w maju dla maturzystów.

Specjalne zasady tylko na 2021 rok

Na czym będzie polegała zmiana zasad? - Ta zmiana będzie polegała przede wszystkim na uwzględnieniu tego, co nie mogło być zrealizowane - mówi Kopeć. W praktyce oznacza to, że eksperci mają ustalić specjalne wymagania egzaminacyjne, które będą obowiązywały tylko w roku 2021. - Chciałem też podkreślić, że te prace zostały podjęte, zakończą się tak naprawdę jeszcze w tym miesiącu - mówi Kopeć. I dodaje: - Następnie zostaną przekazane do konsultacji publicznych. W grudniu wydane zostanie odpowiednie rozporządzenie.