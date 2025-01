Siemoniak o aktach sabotażu. "Nie będę wchodził w szczegóły, ale mogę potwierdzić"

"To już nie jest klasyczne szpiegostwo"

Zapytany, czy tego typu akcja ze strony Rosji, to nie jest akt wojny wobec Polski, podkreślił, że nie dotyczyło to tylko naszego kraju. - Dotyczyło to wielu innych państw (...) Rosja takie rzeczy robi, służby takie rzeczy robią - mówił minister.

Przypomniał, że zbliżamy się do rocznicy zatrzymania pierwszej osoby, która już została skazana przez sąd w związku z przygotowywaniem aktu dywersji we Wrocławiu, polegającym na podpaleniu m.in. fabryki farb. - W związku z tym, w tym arsenale agresywnych, niezgodnych z prawem działań Rosji, to jest jeden ze środków, i z punktu widzenia służb Zachodu był to moment rok temu, gdzie wszelkie złudzenia opadły. To już nie jest klasyczne szpiegostwo. To nie jest agresja w internecie. To jest gotowość płacenia różnym osobom, żeby podpaliły w innym kraju konkretne obiekty i to nie tylko Polska była na celowniku w tej sprawie - zaznaczył szef MSWiA.