Polska Trwa budowa Tarczy Wschód. Pomagają Niemcy Oprac. Kuba Koprzywa |

Niemieccy żołnierze pomagają budować Tarczę Wschód Źródło wideo: Sztab Generalny Wojska Polskiego Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Na granicy Polski z Obwodem Królewieckim realizowany jest program "Sojusznicze wsparcie dla Tarczy Wschód", w ramach którego wojska krajów NATO wspomagają polskich żołnierzy w budowie tarczy.

Jak poinformował w czwartek zastępca szefa Sztabu Generalnego generał Stanisław Czosnek, saperzy z Niemiec od czterech tygodni wspierają Polaków. Niemieccy żołnierze będą przebywali w Polsce do połowy października. Potem w ich miejsce przyjadą żołnierze z Francji.

Budowa zapory w ramach programu "Tarcza Wschód" Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara

Postęp prac na granicy z Rosją. Działania na newralgicznych odcinkach

W czwartek przy pasie granicznym w gminie Banie Mazurskie żołnierze i ich przełożeni spotkali się z dziennikarzami, by pokazać efekty pracy polskich i niemieckich saperów.

Pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego poinformował, że obecnie na granicy trwa rozbudowa inżynieryjna tarczy, w tym stawianie tak zwanych betonowych jeży, tworzenie rowów przeciwczołgowych, ale także budowa składów materiałowych. Dodał, że prace trwają na odcinkach newralgicznych, najbardziej narażonych na próby przekroczenia granicy.

Budowa zapory w ramach programu "Tarcza Wschód" Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara

- Żołnierze z Niemiec są u nas od miesiąca. Jest to kilkudziesięciu żołnierzy dysponujących specjalistycznym sprzętem inżynieryjnym - powiedział Pietrzak.

Szef sztabu Dowództwa Połączonych Sił Bundeswehry, generał Tilo Maedler powiedział, że wszystkie działania związane z tarczą służą pokojowi. - Nie możemy wiedzieć, co planuje Rosja, ale im lepiej będziemy przygotowani do czegokolwiek oni planują, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że Rosja rzeczywiście podejmie działania wojenne. To, co robimy, jest ochroną naszej wolności, naszej demokracji - dodał niemiecki generał.

- Mamy pełną wiedzę i staramy się ją uzupełniać, co jest po drugiej stronie granicy, czy to będzie Obwód Królewiecki, czy Białoruś. Ściśle współpracujemy z elementami rozpoznawczymi i wywiadowczymi NATO - powiedział generał Czosnek.

Tarcza Wschód i wsparcie NATO

Tarcza Wschód jest narodowym programem obronnym, którego celem jest zwiększenie odporności państwa, wzmocnienie zdolności odstraszania oraz stworzenie warunków do skutecznego prowadzenia operacji obronnej przez Siły Zbrojne RP i wojska sojusznicze. Jest też elementem bałtyckiej linii obrony. W piątek wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceminister obrony Cezary Tomczyk i generał Stanisław Czosnek wezmą udział w spotkaniu w Giżycku podsumowującym dwa lata programu.

Wsparcie państw NATO stanowi istotne uzupełnienie polskich zdolności i potwierdzenie gotowości Sojuszu do wspólnego wzmacniania bezpieczeństwa jego wschodniej flanki.

Jednym z kluczowych elementów Tarczy Wschód jest system antydronowy San, na którego 18 baterii umowę o wartości około 15 miliardów złotych podpisano 30 stycznia. Na jedną baterię systemu składają się trzy plutony ogniowe i jeden pluton wsparcia. Cały system obejmuje więc 52 plutony ogniowe, 18 plutonów dowodzenia i 703 pojazdy.

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San składa się z kilku elementów. Są to: armaty Bushmaster kalibru 30 mm i Pit-Radwar kalibru 35 mm (dostarczą je odpowiednio norweski koncern Kongsberg i Polska Grupa Zbrojeniowa, w którym kluczowym podwykonawcą jest polska firma APS), szybkostrzelne karabiny maszynowe kalibru 12,7 mm (system opracowany przez Zakłady Mechaniczne Tarnów, nazywany "potworem z Tarnowa"), wyrzutnie pocisków rakietowych 70 mm (wyprodukowane przez Kongsberga) oraz systemy walki radioelektronicznej, mobilne radary i inne elementy pozwalające na sieciocentryczne zarządzanie zwalczaniem bezzałogowców (dostarczane między innymi przez polską firmę APS systemy SKYctrl).

Pierwsze trzy plutony ogniowe systemu mają zostać przekazane armii do końca 2026 roku. Zakończenie dostaw wszystkich 18 baterii przewidywane jest na 24 miesiące od podpisania umowy - czyli do końca stycznia 2028 roku.